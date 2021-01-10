هوية مقيم الرقمية وطريقة الحصول عليها، بكل التفاصيل طريقة الحصول على الهوية الرقمية وطريقة تفعيلها وقد تم توفير وسائل متعددة لتوفير أفضل الخدمات في المملكة العربية السعودية وقد تم كشف طريقة الحصول على هوية مقيم 2021، وذلك عبر المديرية العامة للجوازات التي تم تنفيذها بمساعدة مركز المعلومات الوطني للمملكة العربية السعودية وذلك لسهولة عملية التحقق من هوية الوافدين وذلك إذا لم تكن موجودة الوثيقة الأصلية المسؤولة عن تحقيق شخصية حاملها الكترونيًا وتكون هذه الوثيقة تشبه الوثيقة التي أصدرت من مديرية المواطنين السعوديين، كما يمكن لحاملها أن يعرف من خلالها بياناته الخاصة وذلك عبر طريق أبشر أفراد التطبيق الإلكتروني والهدف من هذا التطبيق تقديم كافة الخدمات للمواطنين السعوديين إلكترونيا واليكم تفاصيل الحصول علي الهويه الرقميه بنجاح

أولًا يجب الدخول إلى تطبيق أبشر أفراد الإلكتروني وذلك عبر شبكة الإنترنت.

ثانيًا تسجيل الدخول الي هذا التطبيق الإلكتروني وكتابة اسم المستخدم.

ثالثًا أن تقوم بادخال كلمة المرور الصحيحة في المكان المخصص لها.

رابعًا يتم اختيار قائمة خدماتي من صفحة الموقع الرئيسية.

خامسًا اختيار تحميل البطاقة المراد تحميلها .

وأخيرًا يطلب منك معرفة الوجة الخاص بالشخص وإطلاق الهوية الوطنية.

بالخطوات طريقة الحصول على هوية مقيم الرقمية 2021 بكل التفاصيلكيفية تفعيل هوية مقيم الرقمية 2012

يجب تفعيل الهوية الرقمية قبل الاستفادة منها وذلك عبر تطبيق أبشر أفراد عن طريق تحميل النسخة الجديدة ثم عليك اتباع هذه الخطوات ليتم تفعيل الهوية بنجاح إلليكم خطوات التفعيل:

أولًا فتح تطبيق ابشر أفراد عبر شبكة الإنترنت .

ثانيًا أن تقوم بتسجيل الدخول باسم المستخدم .

ثالثًا ثم تقوم بادخال كلمة السر الخاصة بك.

رابعًا أن تقوم باختيار قائمة خدماتي .

خامسًا ثم تختار تحميل البطاقة وتقوم بالنقر عليها لتحميل البطاقة.

كما تم توفير هذا التطبيق علي هواتف الاندرويد كما وفرنا أيضًا تطبيق أبشر أفراد الإلكتروني علي هواتف الأيفون وبهذا قد نكون عرضنا لكم كافة التفاصيل ونتمني أن نكون قد قدمنا لكم كل التفاصيل الخاصة بتفعيل الهوية الرقمية وتمت افادتكم من هذا المحتوى بكل سهولة.