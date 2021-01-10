سعر البنزين في السعودية لشهر يناير 2021.. بيان اسعار البنزين الجديدة من شركة ارامكو السعودية

سعر البنزين في السعودية لشهر يناير 2021 ، يتابع آلاف المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية اليوم بمنتهى القلق ما سوف تقوم شركة أرامكو بالإعلان عنه بشأن الأسعار الخاصة بالبنزين الجديدة والمتوقع الإعلان عنها اليوم الأحد، والتي من المقرر أن يتم العمل بها ابتداءا من صباح يوم الإثنين 11 يناير 2021، وسوف نقوم معكم من خلال هذا المقال سعر البنزين في السعودية لشهر يناير 2021 .

سعر البنزين في السعودية لشهر يناير 2021

في العادة ما تقوم شركة أرامكو أن تقوم بمراجعة أسعار الوقود ومشتقاته في المملكة العربية السعودية بصورة شهرية، وذلك لخفض تأثير المستهلك بالتغييرات التي تحدث في سعر التصدير، وقد أعلنت أرامكو الشهر الماضي عن الأسعار الخاصة بمشتقات البترول خلال ديسمبر 2021، حيث كانت الأسعار كالتالي :

سعر بنزين 91 : 1.44 ريال سعودي.

سعر البنزين 95 : 1.58 ريال سعودي.

سعر الديزل : 0.52 ريال سعودي.

سعر الغاز : 0.75 ريال سعودي.

سعر الكيروسين : 0.70 ريال.

يذكر أنه قد تم تعديل الأسعار الخاصة بمنتجات الطاقة تبعا لإجراءات الحوكمة الخاصة بتعديل الأسعار الخاصة بمنتجات الطاقة والمياه، حيث أن الأسعار المحلية الخاصة بمنتجات الطاقة قابلة للتغير بالارتفاع أو الانخفاض، وذلك تبعا للتغيرات الموجودة في أسعار التصدير من السعودية إلى الأسواق العالمية.

أسعار البنزين في السعودية

جدير بالذكر أن شركة أرامك قد أعلنت في فبراير 2020 أنه قد تم تعديل الفترة الخاصة بالمراجعة الدورية الخاصة بأسعار مشتقات البترول، لتصبح شهرية بدلا من ربع سنوية، حيث تم التعديل من يوم 10 من كل شهر ميلادي، بحيث يبدأ التطبيق بداية من صباح يوم 11، وذلك تبعا للإجراءات الخاصة بالحوكمة وتعديل أسعار منتجات الطاقة وكذلك المياه.

وتعمل شركة أرامكو السعودية على توفير كافة أنواع الوقود للاحتياجات اليومية المتجددة، حيث تقوم الشركة بتوفير بنزين 91 و 95 لتلبية الاحتياجات الخاصة بالسيارات التي تعمل باستخدام البنزين، كما يتم توفير وقود الديزل للمركبات الأخرى والشاحنات.

ويرى بعد الخبراء أن أسعار البنزين خلال شهر يناير سوف تزداد في إعلان أرامكو اليوم، ارتفاعا طفيفا نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تمر المملكة العربية السعودية بسبب جائحة كورونا التي تنتشر في العالم والتي أدت إلى إغلاق بعض الدول بصورة جزئية أو كلية.