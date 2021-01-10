ما هي طريقة التقديم الجديدة على التقاعد المبكر خلال نظام فارس؟

طريقة التقديم على التقاعد المبكر على نظام فارس، التقديم على التقاعد المبكر هو عبارة عن رغبة الموظفين في التقاعد قبل بلوغ سن المعاش القانوني، وذلك للكثير من الأسباب منها أسباب مرضية أو صحية أو ظروف المعيشة للفرد والعديد من الأسباب الأخرى، وأوضحت الهيئة المختصة مجموعة الشروط الجديدة للتقديم على التقاعد المبكر للموظفين الذين يعملون بالقطاع الحكومي في جدة وجميع مناطق المملكة العربية السعودية، حيث يمكن التعرف على الشروط والتقديم على المعاش المبكر من خلال نظام فارس الجديد للخدمة الذاتية.

الشروط الجديدة للتقاعد المبكر 1442

قامت السعودية بتحديد عدد الشروط المطلوبة للموظفين الراغبين بالتقديم على معاش مبكر سواء كانوا يعملون بالقطاع الخاص أو الحكومي من المعلمين والمعلمات بالسعودية، مع العلم أن الشروط تختلف من قطاع لآخر، ولكن وتلك شروط التقاعد المبكر للقطاع التعليمي:

يجب تقديم بيان حديث للخدمة. على المتقدم أن يكون تخطى 20 عام في وظيفته الحالية سواء كانت إدارية أو تعليمية، مع استبعاد مدة الغياب والإجازات الاستثنائية. بالنسبة للمتقدمين الذي لديهم خدمة مدنية يتم رفع طلب التقاعد المبكر للوزير ولكن يجب أن تكون تلك المدة متخطية 20 عام على الأقل. طلب التقاعد يجب أن يتم تقديمه بعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني أي بنهاية العام الدراسي. مراجعة إجراءات الطلب تستغرق 15 يومًا، وتتم من خلال الموظفين وبعد التصديق عليها يتم إبلاغ المتقدم.

طريقة التقديم الجديدة على التقاعد المبكر

بعد توافر الشروط المطلوبة في التقديم على التقاعد المبكر، يجب اتباع الخطوات التالية للتسجيل في نظام فارس لرفع طلب التقاعد:

يجب التوجه لموقع نظام فارس الإلكتروني. تسجيل الدخول إلى النظام، واختيار تبويب التقاعد المبكر من الخيارات الموضحة. والضغط على طلب إحالة على التقاعد، ومنها اختيار إضافة. ومن ثم يجب تسجيل تاريخ التقاعد المحدد، والضغط على تطبيق ومن ثم التالي. يجب إضافة الوثائق المطلوبة بهيئة PDF. والنقر على تنفيذ في النهاية.

وبعد اتباع الخطوات السابقة يتم رفع الطلب للهيئة المختصة للنظر في طلب التقاعد المبكر للمتقدم من القطاع التعليمي، وفقًا للسبب المقدم ستنظر الهيئة في ذلك وسيتم الموافقة بمشيئة الله.