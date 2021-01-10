استعلام حساب المواطن برقم الهوية الدورة 38 لشهر يناير 2021 وفتح باب الاعتراض

استعلام حساب المواطن برقم الهوية أصبح متاحا الآن في المملكة العربية السعودية للدورة 38 لشهر يناير للعام 2021 الميلادي، وحساب المواطن هي خدمة مقدمة من المملكة العربية السعودية طرحته الحكومة السعودية لتخفيف الأعباء على المواطنين بالمملكة العربية السعودية من الناحية المادية، ويهدف البرنامج لتقديم الدعم المادي للأسر بالمملكة العربية السعودية، وتم طرح البرنامج عام 2017 لأول مرة بالمملكة العربية السعودية، وتشترط المملكة العربية السعودية للراغبين بالاشتراك بنظام حساب المواطن أن يكونوا من ذوي الدخل المنخفض أو المتوسط، ويهدف لرفع مستوى معيشة الأسر وتعويض المتضررين من الإصلاحات والتوسعات الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية.

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استعلام حساب المواطن برقم الهوية دورة 38 عام 2021

تم فتح باب الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية دورة 38 لشهر يناير عام 2021 حيث تم الإعلان عبر الموقع الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي عن الموعد الذي تم تحديده لصرف المبلغ الخاص بالدعم للمواطنين بالمملكة العربية السعودية المقدمين في حساب المواطن للدورة 38 لشهر يناير، حيث تم بدأ عمليات الإيداع في حسابات المواطنين 10 يناير، وذلك حسب جدولة البرنامج إذ يهدف لتمويل المواطنين كل يوم 10 في بداية كل شهر.

طريقة استعلام حساب المواطن

يمكن للمشتركين بنظام حساب المواطن استعلام عن حساب المواطن دون عناء ومشقة عن طريق الإنترنت بكل سهولة ويسر كالآتي:

أولا عليك الدخول على الموقع الرسمي لحساب المواطن.

ثانيا قم باختيار الاستعلام عن أهلية حساب المواطن.

قم بكتابة رقم الهوية الخاصة بك شرط أن تكون جارية.

قم بالتحقق بكتابة رمز المكتوب أمامك.

قم بالضغط على استعلام.

الشروط المطلوبة لأهلية حساب المواطن

يقوم برنامج حساب المواطن بوضع عدة شروط يجب توافرها في المقدم على الطلب لينال الاستحقاق الخاص به والشروط كالآتي:

أولا يجب على المقدم على الطلب أن يكون سعودي الجنسية ويتم استثناء الابن أو الابنة لزوج أو زوجة غير سعودي أو سعودية.

يكون لديه بطاقة خاصة بالتنقل جارية.

له إقامة دائمة بالمملكة العربية السعودية.

لا يكون قد سافر لمدة تزيد عن 90 يوم في العام المنصرم.

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تقديم طلب اعتراض على نتائج الأهلية لحساب المواطن

تم فتح باب الاعتراض على نتائج الأهلية الخاصة بحساب المواطن إذا ظهرت عدم استحقاق الدعم خلال 90 يوما من ظهور النتيجة أما إذا تعدت الفترة فيرفض طلب الاعتراض مباشرة.

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حساب المواطن للمستفيدين

تم إصدار بعض التعليمات من حساب المواطن للمستفيدين من برنامج حساب المواطن للحصول على أهلية البرنامج وانضمامهم له والتعليمات كالآتي:

أولا يلزم المستفيد من حساب المواطن الإفصاح عن أي من المصادر الأخرى للدخل، حيث في حالة التحقق من أن له مصدر دخل آخر ولم يعلن المستفيد عنه يرفض من الأهلية.

بالإضافة لتحديد مصدر الدخل للمستفيد فهو ملزم أيضا بإحضار الأوراق التي تثبت هذا الدخل ونوعه.

في حالة تطبيق كل الشروط والتعليمات يتم صرف الاستحقاق الخاص به واعتباره مؤهلا للاستحقاق من حساب المواطن.

يجب أيضا أن يتم إرفاق مكان الإقامة والأوراق التي تثبت الإقامة سواء كانت عقد إيجار أو ملكية خاصة بالمستفيد من برنامج حساب المواطن.

بهذه الشروط والتعليمات يمكن للمواطن بالمملكة العربية السعودية معرفة استحقاقه لحساب المواطن والتقديم فيه إذا استوفى الشروط والتعليمات.

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