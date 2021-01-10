روسيا تعلن تسجيل أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأحد عن تسجيل أول إصابة بالطفرة الجديدة من فيروس كورونا التي أعلنت بريطانيا عن اكتشاف تفشيها في أراضيها الشهر الماضي، وفقًا لما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

وكانت بريطانيا وجنوب إفريقيا قد اكتشفتا خلال الأسابيع القليلة الماضية سلالتين جديدتين من فيروس كورونا، تتميزان بالانتشار السريع، وأدى ظهورهما إلى طفرة في أعداد الإصابات بالفيروس.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتحوّر فيها فيروس كورونا الذي بدل حال العالم منذ ظهوره أواخر ديسمبر الماضي في الصين، كما أنها قد لا تكون المرة الأولى التي تتغير فيها المادة الوراثية للفيروس.

وحسب تصريحات لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، فإن السلالة الجديدة VUI-202012/01، قد تكون أكثر قابلية للانتقال، بنسبة 70 في المئة.

ووفق ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية عن كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، البروفيسور كريس ويتي، فإن هناك 23 تغيرا مختلفا مع هذه السلالة الجديدة.

وأضاف ويتي أنه نبّه منظمة الصحة العالمية لوجود السلالة الجديدة، مشيرا إلى أنه سيركز على تحليل البيانات المتصلة بانتشار الطفرة.