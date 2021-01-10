تعرف على مميزات سياسة المصرفية المفتوحة من البنك المركزي السعودي

بهدف دعم الإبتكار والمنافسة، أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" إصدار سياسة المصرفية المفتوحة وذلك فى إطار تطبيق رؤية السعودية 2030، حيث أن تطبيق سياسة المصرفية المفتوحة تمكن العملاء من إدارة حساباتهم البنكية، ومشاركة البيانات بشكل آمن.

الوصول إلى المعلومات البنكية

وقال البنك المركزي السعودي إنه :"في حال تطبيق سياسة المصرفية المفتوحة فإنه سيمكن العملاء من إدارة حساباتهم البنكية، ومشاركة البيانات بشكل آمن.. كما سيتاح للعملاء السماح للطرف الثالث من مزودي الخِدْمات بالوصول إلى المعلومات البنكية الخاصة به من خلال موافقة صريحة وواضحة".

اقرأ أيضا:

ووفقا لـ وكالة أنباء السعودية "واس"، فإن سياسة المصرفية المفتوحة من البنك المركزي السعودي تمكن العملاء الاستفادة من أفضل المنتجات والخِدْمات المالية، بدءًا بدمج جميع الحسابات في لوحة تحكم واحدة، وانتهاءً بإيجاد أنماط أكثر سلاسة في الأنشطة المصرفية اليومية.

وقال البنك المركزي: إن المصرفية المفتوحة تتسق مع أهم الأهداف الاستراتيجية المنبثقة من رؤية السعودية 2030، وبرنامج تطوير القطاع المالي، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، من خلال فتح المجال أمام جهات جديدة لتقديم الخِدْمات المالية، إضافة إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي.