نظام أردوغان يسعى لتجميد "واتساب" .. وهذا هو البديل

أعلنت تركيا أنها تسعى لتجميد تطبيق "واتساب" بسبب شروط الاستخدام الجديدة التي أثارت مخاوف بشأن الخصوصية، وفقا لوكالة "بلومبيرج".

وذكرت الوكالة أن المكتب الإعلامي للرئيس التركي رجب طيب أردغان والمسؤلين بوزارة الدفاع قرروا التخلي عن استخدام "واتساب"، مع نقل المجموعات الخاصة إلى تطبيق المراسلة المشفر "BiP" التابع لشركة "Turkcell Iletisim Hizmetleri AS".

وبحسب الوكالة، استحوذ صندوق الثورة السيادي التركي برئاسة أردوغان على حصة أغلبية في شركة "Turkcell" أكبر مشغل للهواتف المحمولة في البلاد خلال عام 2020.

وذكرت الشركة أن نحو مليون مستخدم جديد انضموا إلى "BiP Messenger" خلال الـ 24 ساعة الماضية، موضحة أن التطبيق تم تنزيله أكثر من 53 مليون مرة منذ إطلاقه في 2013.

كانت شركة "واتساب" أعلنت عن سياسات جديدة تسمح بمشاركة بعض بيانات المستخدمين مع شركة "فيسبوك" المالكة للتطبيق مع تخصيص مساحة للتفاعل مع الإعلانات.

ويجب على المستخدمين الموافقة على الشروط الجديدة، وإلا سيتم وقف حساباتهم على "واتساب".

ويأتي قرار نظام أردوغان ضد تطبيق "واتساب" وسط حملة للسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا ووضعها تحت المراقبة.

ويعتقل النظام التركي مئات النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب انتقاد الحكومة أو سياسات الرئيس أردوغان.