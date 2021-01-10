شينخوا: المصالحة مع قطر خطوة إيجابية لصالح مصر

قالت وكالة "شينخوا" الصينية إن مخرجات قمة العلا التي راعت رأب الصدع الخليجي بين المملكة العربية السعودية وقطر، تعتبر خطوة إيجابية لصالح مصر.

وأضافت الوكالة في تقرير نشرته، اليوم الأحد، أن الاستئناف الكامل للعلاقات بين مصر وقطر قد يستغرق بعض الوقت في ضوء "القضايا العالقة" التي يتعين معالجتها بين البلدين.

ونقلت الوكالة عن أستاذ العلوم السياسية، طارق فهمي، قوله: "ما حدث في قمة العلا خطوة إيجابية، إلا أن المصالحة التامة بين القاهرة والدوحة ستكون مرهونة باستجابة الأخيرة لمطالب مصر".

وأضاف: "تعزيز العلاقة بين مصر وقطر يجب أن يحدث في حالة وافقت الأخيرة على قطع علاقاتها بجماعة الإخوان الإرهابية والتوقف عن دعمها".

وأشار فهمي إلى أن مصر وقعت على بيان قمة العلا لتعكس من جانبها موقفًا تضامنيًا ينبعث مع موقف الرباعي العربي الرافض للإرهاب بكل أشكاله وأنواعه".

ولفت إلى أن زيارة وزير المالية القطري إلى القاهرة تعكس نوايا حسنة من جانب الدوحة.