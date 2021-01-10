نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السودان: لا يوجد تقدم في مفاوضات سد النهضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكدت الحكومة السودانية، عدم الاستمرار في المفاوضات الجارية حول سد النهضة الإثيوبي.

وقالت الحكومة السودانية، فى بيان مساء اليوم الأحد: إنه لا يمكننا الاستمرار في دورة مفرغة من التفاوض حول السد الإثيوبي، موضحة "عدم وجود تقدم في جلسة المفاوضات التي تمت اليوم".

وأضافت "نحتج على إعلان إثيوبيا الاستمرار في ملء سد النهضة.

ومن جهتها أعربت دولة جنوب أفريقيا، عن أسفها للوصول إلى طريق مسدود، في مفاوضات سد النهضة.