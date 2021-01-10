نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد فتح الطيران السعودي والرحلات الدولية 2021 / اشتراطات السفر بعد تعليق الرحلات في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد فتح الطيران السعودي 2021، في ظل انتشار فيرس كوفيّد 19 في جميع البلاد ودول العالم اصدرت الحكومة السعودية مؤخراً قرارا بأغلاق الخطوط الجوية الخاصة بها، وخاصة بعد ظهور سلالة جديدة للفيرس والتي تعد أكثر خطورة.
موعد فتح خطوط الطيران السعودي
ومنذ اعلان ذلك القرار أصبحت عمليات البحث تتزايد من قبل الراغبين في السفر من وإلي المملكة العربية السعودية عن موعد فتح الطيران السعودي الدولي، ونحن من هذا المنطلق نقدم لكل زوارنا الكرام تفاصيل فتح الطيران السعودي من مصر إلى السعودية.
وأثناء استمرار قرار الدولة في غلق خطوط الطيران السعودي إلا أن قامت 10 رحالات جوية استثنائية بين مصر والسعودية لنقل جميع المصريين الراغبين بالخروج من أراضي المملكة والعودة الى مصر.
وقد قامت عدد من وسائل الإعلام بالتنويه عن موعد فتح الطيران السعودي، حيث يعد قرار فتح خطوط الطيران قيد التنفيذ باقصي حد منتصف شهر يناير 2021 الجاري، وسوف يتم الاعلان عن فتح الطيران السعودي فور انتهاء وزارة الصحة السعودية من اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين المسافرين.
اشتراطات السفر بعد تعليق الرحلات
وفيما يخص الشروط التي وضعتها المملكة العربية السعودية العالمين إلى اراضيها وهي :
- على جميع القادمين إلى المملكة بالتوقيع بالموافقة على نموذج تعهد الالتزامات الصحية.
- بعد الوصول المسافر تسليم التعهد لمركز المراقبة الصحية في المطار.
- وسيتم خضوع جميع القادمين إلى الحجر الصحي في المنزل لمدة أسبوع كاملاً.
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