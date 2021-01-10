الان اسعار البنزين في السعودية اليوم 10 يناير 2021 على مستوي جميع محطات الوقود والطاقة

سعر البنزين في السعودية اليوم، في صدارة الأخبار الأكثر بحثا علي المواقع الالكترونية المختلفة حيث أن سعر البنزين كما أعلنت شركة أرامكو في المملكة العربية السعودية يتم تجديدة في اليوم الحادي عشر من كل شهر وقد يكون هذا التجديد زياده أو انخفاض ،وفي ظل الظروف الحالية نتيجة إنتشار فيروس كورونا المستجد يترقب الكثير من المواطنين سعر البنزين، حيث أن كافة القطاعات الخدمية في المملكة تتاثر بتغير سعر البنزين بصورة مباشرة ،وسوف يتم بشكل نهائي الإعلان صباح الغد عن الأسعار الجديدة وسوف يتم تطبيقها بالفعل في جميع محطات الطاقة والوقود.

سعر البنزين في السعودية اليوم

سعر البنزين في السعودية اليوم ،لازال السعر القائم منذ ديسمبر الماضي لعام 2020 لم يتغير حتي اللحظة فبعد إن كان التغير في الأسعار ربع سنوي أصبح يتم شهريا ،وأعلنت شركة أرامكو السعودية عن إعتماد الأسعار الجديدة اليوم وسوف يتم تطبيقها بالفعل في كافة القطاعات المستخدمة للوقود في المملكة العربية السعودية صباح الإثنين الموافق الحادي عشر من الشهر الجاري.

سعر البنزين الجديد شركة أرامكو

أعلنت شركة أرامكو أخر تعديل علي سعر البنزين في عام 2020 شهر ديسمبر وكانت إلاسعار كالتالي ،ونوضحها لحضراتكم بالتفاصيل .

بنزين91 (1.44).

بنزين95 (1.58).

ديزل 0.52.

بترول 0.75.

كيروسين0.70.

وسوف يتم إعلان الأسعار الجديدة خلال وقت قصير بضع ساعات فقط ،ويتزايد خوف العديد من المواطنين من وجود زيادات حيث تتاثر كافة القطاعات الخدمية في المملكة بهذا التغير في سعر البنزين، وسوف نترقب بحرص شديد الإعلان عن الأسعار الجديدة ونعلن عنها بالتفاصيل لحضراتكم.