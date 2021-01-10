تفاصيل الدفعة الجديدة من حساب المواطن الدفعة 38 لشهر يناير 2021

ينشر حساب المواطن تفاصيل الدفعة 38 من الدعم الخاصة بشهر يناير، حيث أعلن برنامج حساب المواطن عن صرف وإيداع المبالغ النقدية للدعم المخصص في حسابات المستفيدين البنكية منذ صباح اليوم الأحد الموافق العاشر من شهر يناير الجاري لعام 2021، كما أوضح أن المبالغ المستحقة من الدعم سوف يتم إيداعها فى الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين حتى نهاية اليوم للمستفيدين المستوفيين كافة شروط الأهلية والاستحقاق، كما أوضح تفاصيل الدفعة 38 من الدعم من خلال الحساب الرسمي للبرنامج عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

تفاصيل الدفعة 38 من برنامج حساب المواطن

كشف برنامج حساب المواطن في تغريدة عبر الصفحة الرسمية موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن تفاصيل الدفعة 38 من الدعم المخصص لشهر يناير، حيث ذكر أنه قد تم إيداع مبالغ الدعم النقدية بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي في الحسابات البنكية للمستفيدين البالغ عددهم 10.7 مليون مستفيد وتابع، من الذين شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لدفعة شهر يناير الجاري، و15 مليون ريال سعودي تعويضات للدفعات السابقة، حيث تحصل على المستفيدين على الدعم بنسبة 78 بالمائة.

إجمالي مبالغ الدعم للدفعات 38 من برنامج حساب المواطن

أعلن المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أن إجمالى مبالغ الدعم للدفعات منذ بداية انطلاق برنامج حساب المواطن، حتى صرف الدفعة 38 لشهر يناير 2021، قد بلغ 88 مليار ريال سعودي، و 653 مليون ريال سعودي مبالغ الأثر الرجعي من الدعم.

حساب المواطن يوضح الإجراءات التي يجب القيام بها في حال عدم صرف الدعم

أوضح حساب المواطن الإجراءات التي يجب على المواطن القيام بها فى حال كانت الدفعة تحت الإجراء، ولم يتم صرف مبلغ الدعم للمستفيدين الذين صدرت لهم نتائج الأهلية لدفعة شهر يناير 2021، كما أوضحت خدمة المستفيدين في ردا لها يتعلق بعدم نزول الدفعة 38، أنه يجب على الشخص القيام بالتواصل مع البنك، والتأكد أنه لم يتم إيداع الدفعة بالفعل، والعمل على توفير كشف حساب من البنك وتقديم اعتراض مالي، لكن تقديم الاعتراض بعد مرور خمسة أيام من تاريخ صرف الدفعة، من خلال الدخول عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن والضغط على أيقونة الدفعات المالية ومنها دفعة لم تستلم، والقيام بإرفاق كشف الحساب البنكي.