ظهور سلالة جديدة من الفيروس فـي اليابان.. وتحذير«صارخ» بشأن وضع المستشفيات فـي بريطانيا

■ 6 وفيات و2876 إصابة جديدة فـي الإمارات

■ الأردن يبدأ بعد غد برنامج التطعيم

■ نقص بأسرة العناية الفائقة فـي لبنان

■ إصابات جديدة بالسلالة المتحورة فـي إيران

■ السلالة الجديدة تنتشر فـي 8 ولايات أميركية

■ الإصابات تتجاوز 8 ملايين فـي البرازيل

■ رصد السلالة الجديدة فـي مرسيليا بفرنسا

■ الصين تعتزم تشديد نظام الوقاية من الأمراض المعدية

■ الهند تبدأ التطعيم وطرح اللقاح فـي 16 يناير

طوكيو ـ عواصم ـ «الوطن» ـ وكالات:

أعلنت وزارة الصحة اليابانية أمس رصد سلالة جديدة لفيروس كورونا في اليابان. ونقلت وكالة جي جي برس اليابانية للأنباء عن الوزارة القول إن السلالة الجديدة، التي تتمتع جزئيا بنفس التحور الذي تم رصده في سلالتين مختلفتين في بريطانيا وجنوب إفريقيا، جرى رصدها لدى أربعة أشخاص وصلوا مطار طوكيو الدولي قادمين من البرازيل في الثاني من يناير الجاري. ولم تتوافر ـ حتى اعداد الخبر ـ معلومات حول قابلية انتقال السلالة الجديدة، وما إذا كانت تسبب أعراضا حادة أو لها تأثيرات محتملة على فعالية اللقاحات. وقالت الوكالة إن المعهد الوطني للأمراض المعدية وكذلك جهات أخرى تقوم ببحث مفصل بشأن السلالة الجديدة. وقالت الوزارة إن من بين الأربعة أشخاص، شخص في الاربعينات لم تظهر الأعراض عليه لدى وصوله، ولكن لاحقا عانى من صعوبات في التنفس وجرى نقله للمستشفى. وأضافت الوزارة أن بقية الأربعة أشخاص هم امرأة في الثلاثينات من عمرها وكانت تعاني من صداع، وشاب عانى من الحمى، وسيدة لم تكن تعاني من أي أعراض. وأشارت الوزارة إلى أنه ثبت إصابة الأربعة أشخاص بفيروس كورونا أثناء تواجدهم في الحجر الصحي في المطار، وجرى رصد السلالة الجديدة لدى الأربعة أشخاص عبر فحص آخر مفصل. وفي وقت سابق، ذكر رئيس وزراء اليابان، يوشيهيدي سوجا أن الحكومة تستعد “للعمل قريبا إذا لزم الأمر” فيما يتعلق بإدراج محتمل لثلاث مقاطعات في منطقة “كانساي” ضمن حالة الطوارئ التي تم إعلانها مؤخرا بسبب فيروس كورونا المستجد، طبقا لما ذكرته وكالة “جي.جي.برس” اليابانية للانباء. وأضاف “أدرك أن الأوضاع في المقاطعات الثلاث متوترة”. في بريطانيا أصدر كريس ويتي، كبير المستشارين الطبيين للحكومة البريطانية، تحذيرا “صارخا” بشأن الوضع الذي تواجهه المستشفيات مع استمرار ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وقال ويتي في افتتاحية لصحيفة صنداي تايمز: “إذا استمر الفيروس على هذه الوتيرة، فسوف تواجه المستشفيات صعوبات حقيقية، وقريبا. الوقت الذي ينتظره الناس للحصول على الرعاية سوف يستمر في الزيادة إلى مستويات قد تكون غير آمنة”. وكتب أنه يمكن الوصول إلى هذه المستويات في أقل من ثلاثة أسابيع. وقال: “المستشفيات مكتظة دائما في فصل الشتاء، لكن هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بعض مناطق بريطانيا تواجه حاليا أخطر وضع يمكن لأي شخص أن يتذكره”. من جهته قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن بلاده طعمت نحو مليوني شخص بلقاح الوقاية من كوفيد19، وذلك قبل تكثيف طرح الجرعات اليوم الاثنين. وقال الوزير لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “على مدى الأسبوع الماضي، قمنا بتطعيم ما يزيد على عدد من حصلوا على التطعيم في ديسمبر كله، وبهذا نحن نسرع الطرح”. يأتي ذلك فيما، بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا المستجد حول العالم 90 مليونا و 177 ألفا و 627 حالة بحسب بيانات موقع وورلد ميترز.

خليجيا، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل 6 حالات وفاة و2876 إصابة جديدة بالفيروس. الى ذلك، قال وزير الصحة الأردني نذير عبيدات إن الأردن سيبدأ برنامج التطعيم ضد مرض كوفيد19 في غضون أيام. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن عبيدات قوله إن البرنامج سيبدأ بعد غد الأربعاء بعد الوصول المتوقع للدفعات الأولى من لقاح “فايزر ـ بيوإنتيك” اليوم الاثنين. من جهته قال حمد الحسن وزير الصحّة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن بلاده في حاجة إلى أسرة عناية فائقة. يأتي ذلك فيما دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع استثنائي يعقد في قصر بعبدا اليوم الاثنين. لبحث الوضع الصحي وواقع القطاع الاستشفائي في لبنان . في المغرب أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1416 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في حين قالت وزارة الصحة المصرية إنها سجلت 989 إصابة جديدة بفيروس كورونا و57 وفاة. في فلسطين أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة تسجيل 699 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 وفاة.

في السياق كشفت منظمة الصحة العالمية “ أن العمل جاري مع مختلف الشركاء لتأمين اللقاح المضاد لكورونا لسوريا في القريب العاجل، وهناك خطوات مبشرة خاصةً بعد تسجيل اللقاح الروسي “بنجاح”. دوليا، أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي أنه تم اكتشاف أربع حالات إصابة بسلالة فيروس كورونا التي تحورت في بريطانيا. في أميركا كشفت بيانات صحية رسمية، أن السلالة الجديدة المتحورة لفيروس كورونا المستجد والأسرع نقلا للعدوى، انتشرت حاليا في 8 ولايات أميركية. وأظهرت بيانات المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض، أن سلالة “بي 117” التي تم الإبلاغ عنها لأول مرة في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، رصدت في ثماني ولايات وكانت كاليفورنيا وفلوريدا الأكثر تضررا. ورصدت أيضا هذه السلالة في كل من كولورادو وتكساس ونيويورك وجورجيا وكونيتيكت وبنسلفانيا، بإجمالي 63 حالة. بدورها قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 62290 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1171 وفاة ليتجاوز إجمالي عدد الإصابات ثمانية ملايين حالة إصابة بحسب بيانات الوزارة. من جهتها فرضت فرنسا حظرا للتجول ليلا في مدينة مرسيليا بعدما أعلنت سلطات المدينة اكتشاف السلالة الجديدة لفيروس كورونا. في روسيا أعلنت السلطات الصحية تسجيل 456 حالة وفاة و22851 إصابة جديدة بفيروس كورونا

آسيويا، أعلنت السلطات الصينية، عزمها تعزيز عملية مراجعة قانون الوقاية من الأمراض المعدية والسيطرة عليها، مشيرة في الوقت ذاته إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحد من تفشي مرض فيروس كورونا المستجد. وقد سجلت مدينة شيجياتشوانج 40 حالة إصابة جديدة في آخر تحديث للإصابات المسجلة ضمن بؤرة لتفشي الفيروس بمقاطعة خبي شمال الصين. بدورها سجلت ماليزيا 2433 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

في الهند تعتزم السلطات اطلاق واحدة من أكبر حملات التطعيم ضد فيروس كورونا في العالم، حيث تبدأ السبت القادم في إعطاء الجرعات الأولى من اللقاح لما يقرب من 30 مليون عامل رعاية صحية وغيرهم من موظفي الخطوط الأمامية الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى، وفقا لبيان لوزارة الصحة. الى ذلك، سجلت نيجيريا 1585 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما لا تزال الموجة الثانية من الفيروس تنتشر في نيجيريا.