أبل وأمازون تعلقان منصة بارلير المفضلة لدى أنصار ترامب

واشنطن ـ رويترز: علقت شركتا أبل وأمازون منصة بارلير من متجر تطبيقات أبل وخدمة أمازون لاستضافة المواقع، حيث قالت الشركتان إن منصة التواصل الاجتماعي، التي تشتهر بإقبال الكثير ممن يميلون إلى اليمين على استخدامها، لم تتخذ التدابير الكافية لمنع انتشار المنشورات المحرضة على العنف.

ويأتي قرار أبل وأمازون في أعقاب خطوة مماثلة اتخذتها جوجل المملوكة لألفابت يوم الجمعة. ويُفضل الكثير من أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترامب استخدام بارلير التي يُنظر إليها على أنها ملاذ لمن تحظرهم شركة تويتر التي علقت حساب ترامب يوم الجمعة نهائيا.

وقالت أبل في بيان “علقنا بارلير إلى أن يحلوا هذه المشكلات”.

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