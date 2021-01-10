توترات بمدينة عطبرة السودانية

الخرطوم ـ د ب أ: شهدت مدينة عطبرة بولاية نهر النيل شمال العاصمة السودانية الخرطوم صباح أمس أعمال عنف على خلفية مواجهات بين الشرطة ومواطنين، راح ضحيتها قتيل على الأقل فضلا عن حرق مرافق حكومية، ونقل موقع “سودان تريبيون” عن شهود عيان القول إن مواطنين سودانيين من حي الوحدة بعطبرة هاجموا مبنى شرطة المباحث وأحرقوا سيارات احتجاجا على سقوط قتيل منهم في مطاردة نفذتها عناصر المباحث، وطالت أعمال العنف مبنى المحلية، حيث تمكن المحتجون من إحراق جرار أمام المبنى الواقع في وسط المدينة.

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