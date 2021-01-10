إندونيسيا: الطائرة المنكوبة تحطمت بفعل تأثير المياه

بعد تحديد مكان الصندوقين الأسودين

جاكرتا ـ د ب أ: ذكر محققون إندونيسيون أن الطائرة طراز “بوينج” المحطمة، التي كان على متنها 62 شخصا، التابعة لشركة “سريويجايا” للطيران، تحطمت بفعل تأثير المياه، مما ربما يستبعد تحطمها في الهواء، طبقا لما ذكرته وكالة “بلومبرج” للأنباء. ونقل رئيس اللجنة الوطنية لسلامة النقل، سويرجانتو تجاهجونو استنتاجه عبر رسالة نصية دون الإدلاء بالمزيد من التفاصيل. وتم تأكيد تحطم الطائرة، بعد حوالي 20 ساعة من فقدانها في أعقاب مغادرتها من العاصمة، جاكرتا ودعا رئيس إندونيسيا ، جوكو ويدودو ، إلى بذل أقصى الجهود للبحث عن الضحايا.

وذكر قائد الجيش الإندونيسي أن فرق البحث حددت مكان الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب الإندونيسية، التي تحطمت في بحر جاوة. وأضاف قائد الجيش، إير مارشال، هادي تجاهجانتو “يمكننا مراقبة إشارتين من الصندوقين الأسودين ، ولقد استطعنا تحديد (الموقع) ،ونأمل في انتشالهما سريعا “. والصندوقان الأسودان يحتويان على مسجل بيانات الطائرة ومسجل الصوت لقمرة القيادة. واختفت الطائرة بوينج 737-500، التي كانت في طريقها إلى مدينة بونتياناك عاصمة إقليم كاليمنتان، من شاشات الرادار بعد أربع دقائق من إقلاعها. وهذا أول حادث كبير لشركة طيران في إندونيسيا منذ تحطم طائرة ليون إير بوينج 737 ماكس في عام 2018 والتي أودت بحياة 189 من الركاب وأفراد الطاقم. وتحطمت تلك الطائرة أيضا في بحر جاوة بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار سوكارنو هاتا. وقال باجوس بوروهيتو رئيس وكالة البحث والإنقاذ للصحفيين على متن سفينة عسكرية “لقد رصدنا إشارات في نقطتين، قد يكون هذا هو الصندوق الأسود، سوف نتحقق من ذلك”. وذكرت تقارير إعلامية أن الأشلاء نُقلت إلى مستشفى تابع للشرطة للتعرف عليها. وانتشلت فرق البحث والصيادون في وقت سابق حطاما آخر يعتقد أنه من الطائرة في البحر قبالة جاكرتا. وقال هنري ألفياندي مساعد رئيس أركان القوات الجوية الإندونيسية في إفادة صحفية “أنا متفائل بأننا سنجد (الطائرة) قريبا”. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الإندونيسية من مخاطر هطول أمطار غزيرة ورياح قوية قد تعرقل جهود البحث والإنقاذ.

والطائرة البوينج 737 ـ 500 التي أُنتجت قبل نحو 27 عاما أقدم من بوينج 737 ماكس التي تحاصرها المشكلات. وقالت شركة بوينج في بيان “نحن على اتصال مع شركة الطيران ومستعدون لدعمهم خلال هذا الوقت العصيب، مشاعرنا مع الطاقم والركاب وعائلاتهم”.