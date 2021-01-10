أخبار اليمن : طبيب يمني يحذر: أكثروا من شرب الماء في الشتاء.. وإلا

طبيب يمني يحذر: أكثروا من شرب الماء في الشتاء.. وإلا
نصح أخصائي الكلى والمسالك البولية الدكتور عبدالصمد السنباني، بالإكثار من شرب الماء العذب خاصة في الشتاء، لأنه يلعب دوراً هاماً في الحفاظ على صحة وسلامة الكلى والمسالك البولية، داعياً المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية، وفق ما ذكرته المجلة الطبية.
وقال السنباني: "يجب على كل شخص شرب لترين من الماء بشكل يومي”، مؤكداً أهمية توزيع هذه الكمية على مدار اليوم وليس في توقيت واحد".
وأضاف “هناك من يعتقد بأن كمية الماء التي يتناولها أثناء جلسات القات كافية وهذا إعتقاد خاطئ ولا يساعد على عمل الكلى بشكل منتظم لأن الجسم بحاجة للمياه طوال اليوم.
ولفت الأخضائي اليمني إلى أن من يكتفون بشرب بعض السوائل الساخنة مثل الشاي والقهوة خاصة في فصل الشتاء مستغنيين عن الماء، فهذا يمثل خطراً على صحة وعمل الكلى ويساهم في تكون الحصوات.
وحذر الدكتور السنباني المواطنين خاصة الأطفال وكبار السن بعدم التعرض للأجواء الباردة خصوصاً في الصباح الباكر حفاظاً على صحتهم، وأن لا يتعرضوا للأمراض المرتبطة بموسم البرد والصقيع.
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