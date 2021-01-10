روسيا تسجل أول إصابة بسلالة كورونا البريطانية

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأحد، تسجيل أول إصابة بالطفرة الجديدة من فيروس كورونا، التى أعلنت بريطانيا عن اكتشاف تفشيها فى أراضيها الشهر الماضى، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وأكدت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك، آنا بوبوفا، اليوم الأحد تسجيل حالة إصابة مواطن روسى عاد مؤخرا من المملكة المتحدة بالطفرة "البريطانية" من الفيروس التاجى. وسبق أن شددت الحكومة البريطانية فى ديسمبر القيود المفروضة فى العاصمة لندن وأجزاء واسعة من إنجلترا، بسبب رصد انتشار طفرة كورونا الجديدة التى تعد ذات قدرة أكبر على التفشى. وتم رصد إصابات بالطفرة الجديدة من الوباء منذ ذلك الحين فى عشرات الدول.

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