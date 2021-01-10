البابا فرنسيس يتلقى لقاح كورونا الأسبوع القادم

جدة - نرمين السيد - وفى سياق آخر، دعا البابا فرنسيس، اليوم الأحد، إلى "نبذ العنف، والسعى إلى المصالحة، وحماية القيم الديمقراطية"، وذلك بعد اقتحام محتجين غاضبين مبنى الكابيتول فى العاصمة الأمريكية واشنطن.

وشدد البابا فى خطابه على أن "العنف يدمر الذات دائما"، مؤكدا أن العنف "لا يكسب الإنسان شيئا، ويفقده الكثير"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".