بيان عاجل من إثيوبيا بشأن فشل مفاوضات سد النهضة

أصدرت إثيوبيا بيانا عاجلا بشأن فشل جولة مفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان، عقب انتهاء الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري في الدول الثلاث.

وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان نشرته على حسابها الرسمي بـ"تويتر" إن السودان رفض مقترح الاتحاد الإفريقي بعقد اجتماع ثنائي مع الخبراء الأفارقة، موضحة أن الخرطوم تمسكت بشرط منح دور أكبر للخبراء.

وتعهدت إثيوبيا بمعالجة مخاوف السودان بشأن سلامة وأمان سد النهضة، مع التزامها بتبادل البيانات والمعلومات حول القضايا الفنية الأخرى.

وسلط البيان الضوء على انهيار محادثات سد النهضة الأسبوع الماضي بسبب تحفظ الخرطوم على المشاركة، ملقيا باللوم على السودان.

من جانبها أعلنت وزارة الري السودانية فشل الاجتماع السداسي في التوصل لصيغة مقبولة لمواصلة التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي.

وأكدت الوزارة أنها تقدمت باحتجاج لإثيوبيا والاتحاد الإفريقي على اعتزام أديس أبابا الاستمرار في ملء سد النهضة.

فيما قال وزير الري السوداني ياسر عباس "لا يمكننا الاستمرار في دورة مفرغة من مباحثات سد النهضة إلى ما لا نهاية".

واستأنفت، اليوم الأحد، المفاوضات بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، لبحث النقاط الخلافية العالقة بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.