بيان عاجل من إثيوبيا بشأن فشل مفاوضات سد النهضة

وتعهدت إثيوبيا بمعالجة مخاوف السودان بشأن سلامة وأمان سد النهضة، مع التزامها بتبادل البيانات والمعلومات حول القضايا الفنية الأخرى.
وسلط البيان الضوء على انهيار محادثات سد النهضة الأسبوع الماضي بسبب تحفظ الخرطوم على المشاركة، ملقيا باللوم على السودان.
من جانبها أعلنت وزارة الري السودانية فشل الاجتماع السداسي في التوصل لصيغة مقبولة لمواصلة التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي.
وأكدت الوزارة أنها تقدمت باحتجاج لإثيوبيا والاتحاد الإفريقي على اعتزام أديس أبابا الاستمرار في ملء سد النهضة.
فيما قال وزير الري السوداني ياسر عباس "لا يمكننا الاستمرار في دورة مفرغة من مباحثات سد النهضة إلى ما لا نهاية".
واستأنفت، اليوم الأحد، المفاوضات بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، لبحث النقاط الخلافية العالقة بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.
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