ولي العهد السعودي يعلن إطلاق مشروع اقتصادي عملاق

أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، عن إطلاق مشروع "ذا لاين" في مدينة نيوم.

وقال الأمير بن سلمان في مؤتمر صحفي: "المشروع يعد نموذجًا لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلا، ومخططًا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة".

وأضاف: "المشروع سيكون بطاقة متجددة بنسبة 100%، وسيضم مجتمعات معززة بالذكاء الاصطناعي".

وتابع: "المدن التي تدعي أنها هي الأفضل في العالم، يقضي فيها الإنسان سنين من حياته من أجل التنقل، وسوف تتضاعف هذه المدة في 2050، وسوف يُهجر مليار إنسان بسبب ارتفاع انبعاثات الكربون وارتفاع منسوب مياه البحار".