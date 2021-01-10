الإمارات تعلن انتهاء الخلاف مع قطر

قال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش إن قمة العُلا أنهت الخلاف مع قطر، قائلا "انتهينا من الخلاف.. والإمارات من خلال إعلان العُلا ومن خلال الثقة في قيادة السعودية لهذا الملف أنهت هذا الخلاف".

وأضاف قرقاش في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية" أن هناك حاجة لمخاطبة عواطف الناس وعقولهم، موضحا "لا شك أن شعوب الخليج تريد هذه المصالحة وأن تقلب صفحة الخلاف، ولكن العقول أيضا في خلاف ممتد مثل هذا تحتاج إلى خطوات بناء ثقة في المرحلة القادمة".

وأشار الوزير الإماراتي إلى وجود مسائل أخرى أكثر استعصاءً خلال المرحلة القادمة، قائلا "يجب أن نتعامل معها بنضج وبشفافية وعقلية".

وتابع "مهم جدا أن نخاطب الشعوب، ونقول لها إننا مقبلين على مرحلة جديدة، وطوينا صفحة الخلاف"

وأكمل قرقاش "هناك صفحة بيضاء جديدة نحاول من خلالها تعزيز العمل الخليجي، ويجب أن نقول للشعوب إن بعض المسائل تتطلب بعض الوقت".

ووقعت دول الرباعي العربي - مصر والسعودية والإمارات والبحرين - على اتفاق "العلا" على هامش القمة الخليجية بالمملكة العربية السعودية، والذي يقضي بعودة العلاقات مع قطر واستئناف الرحلات الجوية معها.