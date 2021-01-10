قرقاش يطالب تركيا بوقف دعم الإخوان

تحدث وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية الدكتور أنور قرقاش عن العلاقات مع تركيا، قائلا "نريد أن نقول لأنقرة إننا نريد علاقات طبيعية تحترم السيادة بيننا وبينها".
وقال قرقاش في تصريحات لشبكة سكاي نيوز عربية، "نريد لتركيا ألا تكون الداعم الأساسي للإخوان المسلمين.. نريد لأنقرة أن تعيد البوصلة في علاقاتها العربية".
وأضاف "لا يوجد لدينا أي سبب لكي نختلف مع تركيا، فلا توجد مشكلة.. ونرى اليوم ان المؤشرات التركية الأخيرة مثل الانفتاح مع أوروبا مشجعة".
وأوضح الوزير الإماراتي أن هناك "تحسسا في المنطقة كبيرا من دور الإخوان المسلمين وتحريضهم وتبني هذه المجموعة هو ليس في صالح علاقات تركيا العربية".
في سياق آخر، قال قرقاش إن قمة العُلا التي عقدت مؤخرا في المملكة العربية السعودية أنهت الخلاف مع قطر.
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