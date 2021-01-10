قابلة للزيادة.. لبنان نحو إقفال تام لمدة 7 أيام بسبب فيروس كورونا

قال مستشار رئيس الجمهورية اللبناني د. وليد خوري ، إنه تم المطالبة بإقفال البلد بشكل تام، مع بعض الاستثناءات البسيطة جدًا، وإقفال المطار على أسبوع.
ووفق ما نقلته صحيفة النهار اللبنانية أكد مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية، :"حتى الصحافة قد لا تستثنى من قرار الإقفال التام، وبعد إقفال البلد لأسبوع قد نعيد زيادة".
وكانت أوصت لجنة متابعة تدابير كورونا بالإقفال التام لمدة 7 أيام مع حظر للتجول 24/24، على أن يتم إعطاء الناس 48 إلى 72 ساعة للتموّن، كما أوصت بإقفال المطار لمدة 7 أيام، على أن يستثنى الجيش والصليب الأحمر والأطباء، وذلك وفقا لموقع ليبانون ديبايت.
ومن المقرر أن يتم رفع التوصيات إلى المجلس الأعلى للدفاع لاتخاذ القرار.
وكان دعا رئيس الجمهورية ميشال عون المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع استثنائي عند الساعة الثالثة من بعد ظهر غد الاثنين، للبحث في الوضع الصحي وواقع القطاع الاستشفائي في البلاد.
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