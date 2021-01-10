موعد آخر لقاء بينهما غير معروف .. وفاة طبيب بابا الفاتيكان متأثرا بإصابته بكورونا

توفي الطبيب الشخصي للبابا فرانسيس، بابا الفاتيكان؛ بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا - كوفيد 19 عن عمر يناهز 78 عامًا.
وتم نقل فابريزيو سوكورسي، الذي تم اختياره ليكون الطبيب الشخصي للبابا فرانسيس في عام 2015 ، إلى المستشفى بسبب مرض أورام سابق.
ولا يُعرف متى كان آخر اتصال وثيق به مع البابا، قبل وفاته، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه البابا فرانسيس أنه يخطط للحصول على تطعيم ضد فيروس كورونا الأسبوع المقبل عندما يبدأ الفاتيكان في إطلاق اللقاحات.
ومن المقرر أن تبدأ ولاية المدينة قريبًا حملة التطعيم الخاصة بها وتتوقع تلقي جرعات كافية لتلقيح جميع المقيمين والعاملين البالغ عددهم 450 شخصًا.
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