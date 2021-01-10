موعد آخر لقاء بينهما غير معروف .. وفاة طبيب بابا الفاتيكان متأثرا بإصابته بكورونا

توفي الطبيب الشخصي للبابا فرانسيس، بابا الفاتيكان؛ بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا - كوفيد 19 عن عمر يناهز 78 عامًا.

وتم نقل فابريزيو سوكورسي، الذي تم اختياره ليكون الطبيب الشخصي للبابا فرانسيس في عام 2015 ، إلى المستشفى بسبب مرض أورام سابق.

ولا يُعرف متى كان آخر اتصال وثيق به مع البابا، قبل وفاته، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.