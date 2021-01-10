ولي العهد السعودي: مشروع ذا لاين سيكون مدينة مليونية بطول 170 كم

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، إن مشروع "ذا لاين" الذي أطلقته المملكة منذ قليل، سيكون عبارة عن مدينة مليونية بطول 170 كم ويمثل ثورة حضارية.

وأضاف بن سلمان خلال مؤتمر صحفي: "المشروع سيعمل على توفير 380 ألف فرصة عمل، وسيعمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة لعام 2030".

وتابع: "ذا لاين ستساهم بإضافة 48 مليار دولار أمريكي إلى الناتج المحلي في 2030، وسيتم تطويره في الربع الأول من العام الجاري".

واستطرد الأمير بن سلمان: "نحن بحاجة إلى تجديد مفهوم المدن إلى مدن مستقبلية، حيث سيضم المشروع مجتمعات معززة بالذكاء الاصطناعي، وسيسهم في قضاء الحوائج اليومية في 5 دقائق".