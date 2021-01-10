أحدث قرارات وزير التعليم السعودي بخصوص الحضور أم التعليم عن بُعد عبر مدرستي 1442

أحدث قرارات وزير التعليم السعودي بخصوص الحضور أم التعليم عن بُعد، يهتم معظم الطلبة والطالبات وأولياء الأمور بالقرارات التي يقوم باتخاذها وزير التعليم السعودي بخصوص الفصل الدراسي الثاني، نظراً لما حل على الجميع من الفصل الدراسي الأول والذي تم الاعلان عن انتهائه في الأسابيع الماضية، حيث كان هناك اجتماع فوري قبل البدء بإجازة نصف العام الدراسي ومن خلالها أمر السيد وزير التعليم السعودي بأمور جديدة خاصة بعملية التعليم عن بعد بالفصل الدراسي الثاني، ودارات حوارات ومناقشات حول إمكانية استمرار الفصل الدراسي الثاني أن سوف يكون قرار الوزير بعدم استمراره بعد بداية الفصل الدراسي بعد الانتهاء من الإجازة.

هذا وقد تم الكشف عن نتائج الطلبة من خلال نظام نور عن طريق استخدام رقم الهوية الخاص بالفصل الدراسي الأول، وبدأ أولياء الأمور بالسؤال عن القرارات الجديدة التي سوف يتخذها وزير التعليم الجديدة التي تخص الفصل الدراسي الثاني، حيث أن الردود من وزارة التعليم السعودي بأن الفصل الدراسي الأول والدراسة عن بعد حققت نجاح كبير جداً لم يكن متوقع وتم حصد ذلك بعد أن تعدت نسبة تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية حوالي 98% تقريباً من النسبة الكلية لعدد الطلاب.

وقد جاءت تلك النسب من خلال المؤتمر الصحفي وأن أخر القرارات التي قام باتخاذها وزير التعليم بخصوص الفصل الدراسي الثاني تكون مرتبة باستمرار نظام التعليم عن بعد من عدمه وما سيقوم بتحديد ذلك المميزات والعيوب التي قد واجهتها الوزارة خلال الفصل الدراسي الأول وسوف يتم بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في بداية الأسابيع عن بعد كما سبق واستمر الفصل الأول، وبعدها سوف يتم تحديد الإمكانية التي تشير إلى استمرارية التعليم عن بعد أو أن الأمور سوف تعود لطبيعتها وحضور الطلاب دروسهم داخل المدارس.

قد تم التأكد من قبل وزارة التعليم السعودية أن بداية الفصل الدراسي الثاني سوف تكون بالتعليم عن بعد عن طريق بوابة المستقبل الرقمية والاستمرار على الأسلوب المتبع بالفصل الدراسي الأول من خلال التواصل مع المعلمين والمعلمات عبر منصة مدرستي لتلقي كافة الدروس الخاصة بكل الصفوف الدراسية.