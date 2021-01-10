أسعار البنزين في السعودية لمعرفة آخر تعديلات شهر يناير لعام ٢٠٢١ من ارامكو

سعر البنزين في السعودية اليوم، أكدت شركة أرامكو السعودية علي قيامها باعتماد التسعيرة الجديدة صباح اليوم الأحد الموافق العاشر من يناير لعام 2021 والجميع في إنتظار الأسعار الجديدة والتي سوف يتم الإعلان عنها في جميع محطات الوقود في جميع مدن المملكة العربية السعودية صباح يوم الاثنين الموافق الحادي عشر من شهر يناير، ويتم تغيير سعر الوقود وفقا لمعايير واجراءات حوكمة أسعار منتجات المياه والطاقة، ويؤثر صدي تغيير سعر البنزين علي كافة الأسعار والمنتجات المحلية في السعودية.

سعر البنزين في السعودية اليوم وآخر التعديلات علي الأسعار

قامت شركة أرامكو السعودية بإعلان التعديلات علي أسعار البنزين ومشتقاتة اليوم ،وسوف يبدأ العمل بالأسعار الجديدة صباح الغد الإثنين الموافق الحادي عشر من شهر يناير للعام الحالي 2021 ،وتعتبر زيادة سعر البنزين هو الاحتمال الأكثر توقعا ولاكن الأسعار النهائية والمواكدة سوف يتم العمل بها من صباح الغد في جميع محطات الوقود في المملكة العربية السعودية، وشركة أرامكو بمنتجاتها ذات الجودة العالية أستطاعت إن تتصدر مكانه هامة لدي القطاعات والأفراد المستخدمين للبترول بجميع مشتقاتة وذلك لأن منتجاتها تتميز بنقاء وجودة عاليه.

أرامكو اخر تعديلات علي الأسعار

تم إعلان آخر تعديل علي أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية من قبل المختصين في شركة أرامكو في عام 2020 في شهر ديسمبر ،ونعرض هذة الأسعار خلال هذه الأسطر بالتفاصيل.

بنزين91 (1.44).

بنزين95 (1.58).

ديزل 0.52.

بترول 0.75.

كيروسين0.70.

ونوضح لحضراتكم إن الأسعار الموضحة لم تتغير حتي هذة اللحظة وسوف يتم تطبيق التعديلات صباح الغد الإثنين الموافق الحادي عشر من شهر يناير، ولا زال العمل بهذة الأسعار هو القائم حتي اللحظة.