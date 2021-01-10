know سعر البنزين في السعودية اليوم بعد إعلان التعديلات الأخيره لشركة أرامكو ٢٠٢١ في جميع محطات الوقود

سعر البنزين في السعودية اليوم، تعديل سعر البنزين في المملكة العربية السعودية من أكثر الموضوعات التي تشغل فكر المواطن السعودي في الفترة الحالية حيث تقوم شركة أرامكو السعودية بإعلان التعديلات علي أسعار البنزين في صباح اليوم العاشر من كل شهر، ويتم العمل بها في صباح اليوم التالي مباشرة وهو اليوم الحادي عشر، وفي ظل ظروف أزمة كورونا نتيجة إنتشار فيروس كورونا المستجد ،أصبح اي تغيير في الأسعار يشغل فكر المواطن نتيجة لصعوبة الظروف التي تمر بها البلاد.

سعر البنزين اليوم في السعودية …تعديل أسعار 2020

خلال ساعات معدودة يتم العمل بالأسعار الجديدة المعلنة من قبل شركة أرامكو السعودية، حيث ترقب المواطن السعودي التعديلات علي أسعار البنزين خاصة إن إي تغير في سعر البنزين يؤثر علي كافة المنتجات والقطاعات ،ويتعرض سعر البنزين للتغير باشكل متكرر لذلك أصبحت شركة أرامكو تحدث التعديلات علي أسعار البنزين بصورة شهرية بدلا من ربع سنوية،ويعتمد تغيير البترول ومشتقاتة علي حسب مايقدرة المختصين من أسعارتصدير لجميع دول العالم.

الآن من شركة أرامكو…سعر البنزين الجديد يناير 2021

الأسعار التالية والتي نعرضها لحضراتكم بالتفاصيل هي الأسعار التي يتم العمل بها في كافة محطات الوقود والطاقة في جميع مدن المملكة العربية السعودية، ولم يتم حتي اللحظة أجرأ إي تعديلات عليها.

بنزين91 (1.44) ريال سعودي.

بنزين95 (1.58) ريال سعودي.

ديزل 0.52 ريال سعودي.

بترول 0.75 ريال سعودي.

كيروسين0.70 ريال سعودي.

والتعديلات الجديدة في الأسعار سوف يتم العمل بها صباح يوم الاثنين الموافق الحادي عشر من شهر يناير الجاري لعام 2021.