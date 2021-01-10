الأردن يعزي بضحايا الطائرة الإندونيسية

دوت الخليج :– أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية إندونيسيا الشقيقة بضحايا طائرة الركاب المدنية التي تحطمت قبال سواحل جاوة بعد إقلاعها من العاصمة جاكرتا باتجاه مدينة بونتياناك ومصرع 62 شخص كانوا على متنها.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير ضيف الله علي الفايز، في بيان صحفي، السبت، تضامن المملكة مع حكومة وشعب جمهورية إندونيسيا الشقيقة في هذه المصاب الأليمة، وقدم تعازي المملكة بالضحايا.