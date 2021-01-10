فيديو.. ممثلة مصرية تحكي قصة انتصارها على الصمم

يحلم كل أب وأم لديهم طفل أو طفلة صماء بأن يعيش أبناؤهم في مجتمع لا يتعرضون فيه للتنمر، وأن يجتازوا كل العقبات للعيش بشكل طبيعي، إلا أن المصرية مادونا جمال حققت لوالديها أكبر من هذا الحلم بكثير.

مادونا التي تبلغ من العمر الآن 26 عاما، ولدت صماء، فمن رحم والدتها، خرجت إلى رحم معاناة وظروف خاصة، لكن مع مرور السنوات استطاعت أن تصعد على خشبة مسرح الحياة، وتؤدي عرضا يلهم كل من يبحث عن النجاح في حياة مليئة بالتحديات.

تقول مادونا لموقع "دوت الخليج" إن معاناتها بدأت حتى قبل ولادتها، فقد روت لها والدتها أنه بعد أن أكملت الشهر الخامس من الحمل، أخبرها الأطباء بوجود مشكلة كبيرة في النبض وضرورة إجراء ولادة قيصيرية، لتولد مادونا ناقصة 4 أشهر أكملتهم في الحضانة الاصطناعية.

ولادة مادونا الحقيقية كانت بعد خروجها من الحضانة، لكن مع الأيام اكتشفت الأسرة أنها تعاني من الصمم.

مادونا التي أجرت معنا هذا الحوار عبر الكتابة قالت: "إن الصدمة كانت شديدة على والدي ووالدتي خاصة مع المعاناة التي يعلمان أنني سأواجهها في المجتمع".

وبالفعل، واجهت مادونا معاناة كبيرة وانتقلت من حضانة إلى أخرى ومن مدرسة لغيرها حتى استقرت في مدرسة متخصصة للصم والبكم.

مادونا تحدت نفسها، ورغم أنها التحقت بالثانوية الفنية الصناعية فهي لم تكتف بشهادة الدبلوم (شهادة متوسطة) ولكنها حصلت على مجموع كبير والتحقت بكلية الألسن وتخرجت منها.

وخلال الدراسة التحقت بتدريبات في لعبة "كرة السلة" وورش تمثيل كأول صماء تقوم بذلك. وكان معلموها يتواصلون معها بلغة الإشارة، ومثلت مسرحية "العطر" مع مخرج مسرحي يدعى محمد علام، حيث شجعها كثيرا نظرا لموهبتها في التمثيل، حسبما أكدت.

في ذات الوقت، كانت مادونا تشارك في ورش تدريبات إعلامية لأنها كانت تحلم بأن تصبح مذيعة تليفزيونية بلغة الإشارة، ولكن لم يحالفها الحظ فقررت التركيز على التمثيل.

وكررت تجربة التمثيل المسرحي بمسرحية العشق المسموع مع محمد علام وفيلم سينمائي بلغة الإشارة باسم "خطيب مراتي" مع المخرج أحمد عفيفي، وقررت تأجيل حلم العمل كمذيعة وفقا لكلامها.

توضح مادونا: "والدي ووالدتي وأصدقائي وكذلك المخرج محمد علام شجعوني جميعا على الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وبالفعل التحقت به عام 2018 كأول صماء تلتحق بالمعهد".

وتحكي الشابة أنها في بداية التحاقها بالمعهد كان الوضع غريبا جدا بين زملائها بالمعهد لأنها لا تتكلم ولا تسمع مثلهم وتستعين بمعينات سمعية، ولكن الآن ونظرا لروحها الجميلة وأدائها المبهر أصبحوا يتعاملون معها جيدا ويتعلمون لغة الإشارة رغبة منهم في صداقتها والتواصل معها.

مادونا بالفرقة الثالثة بمعهد الفنون المسرحية حاليا، وتقول إن أصعب شيء واجهته في دراستها هي مادة العروض التطبيقية لأن هذه المادة تحتاج للحديث باللغة العربية الفصحى، التي لم تدرسها في المدرسة.

أعمال فنية كثيرة

وعن أهم أعمالها الفنية التي تعتز بها قالت مادونا: "مسرحية -العطر- التي حصلت على أحسن مسرحية بمهرجان المسرح عام 2016 وكذلك فيلم -نفس الشكل ونفس الحركة- أمام الممثل أحمد سعد وريم البارودي ومسلسل "-عزمي وأشجان- أمام فيفي عبده، وشاركت بأغنية قصيرة بلغة الإشارة مع تامر حسني ونفس الأمر مع أصالة، كما قدمت أغنية -تحيا مصر- بلغة الإشارة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مادونا ليست فقط أول صماء تدرس التمثيل المسرحي، بل شاركت كأول صماء بمهرجان القاهرة السينمائي دورة عام 2019، حسب تأكيدها.

كما لم تتنازل جمال عن حلمها الأول حيث عملت بالفعل كمذيعة إشارة بفضائية "دي إم سي".

وفي هذا الصدد، تقول: "عاهدت نفسي أن أنجح في كل المجالات وأكون قدوة لأصحاب الهمم، لأنني أريدهم أن يجتهدوا ويتعبوا ويحاولوا لينجحوا، وربنا لن يضيع تعبنا".