جدة - نرمين السيد - أطلق ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم الأحد، مشروع "ذا لاين" فى مدينة نيوم، الذى يعد نموذجاً لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلا، ومخططاً يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.





وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن مشروع "ذا لاين" سيعمل على تحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030"، على صعيد التنويع الاقتصادى من خلال توفير 380 ألف فرصة عمل، والمساهمة بإضافة 180 مليار ريال إلى الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2030م. وأشارت الوكالة إلى أن مدينة "ذا لاين" ستضم مجتمعات إدراكية مترابطة ومعززة بالذكاء الاصطناعى على امتداد 170 كم ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، وخالية من المركبات والازدحام. وقال ولى العهد السعودى: "بصفتى رئيس مجلس إدارة نيوم أقدم لكم "ذا لاين"؛ مدينة مليونية بطول 170 كم، تحافظ على 95% من الطبيعة فى أراضى نيوم، صفر سيارات، صفر شوارع، وصفر انبعاثات كربونية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل .. ولى العهد السعودى يطلق مشروع ذا لاين بمدينة نيوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.