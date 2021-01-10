رئيس نيوم: مشروع "ذا لاين" بالسعودية يضم أحد أكبر المطارات في العالم

قال نظمي النصر، رئيس مشروع نيوم السعودي، اليوم الأحد، إن مشروع ذا لاين الذي دشنه ولي العهد السعودي الأمير بن سليمان، منذ قليل، سيضم أحد أكبر المطارات في العالم.

وأضاف النصر في تصريحات لقناة "العربية": "وقعنا اتفاقيات شراكة مع شركات محلية، ومواصفات المشروع الجديد تعد ثروة في التجربة الحضرية للمستقبل، ورافدًا من روافد اقتصاد المملكة".

ومساء اليوم، أعلن الأمير بن سلمان عن إطلاق مشروع ذا لاين، الذي يعد نموذجا لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلا، ومخططا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.

وستضم مدينة ذا لاين مجتمعات إدراكية مترابطة ومعززة بالذكاء الاصطناعي على امتداد 170 كم ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، وخالية من المركبات والازدحام، واستجابة مباشرة لتحديات التوسع الحضري التي تعترض تقدم البشرية، مثل البنية التحتية المتهالكة، والتلوث البيئي، والزحف العمراني والسكاني.

وستعمل مدينة ذا لاين على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على صعيد التنويع الاقتصادي من خلال توفير 380 ألف فرصة عمل، والمساهمة بإضافة 180 مليار ريال (48 مليار دولار أمريكي) إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، حسب ما أشارت وكالة الأنباء السعودية "واس".