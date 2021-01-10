دعوات جديدة تطالب ترامب بالتنحي بعد واقعة اقتحام الكابيتول

وقال السناتور الجمهوري بات تومي لـ "شبكة CNN" إنه مع اقتراب موعد تنصيب الديموقراطي جو بايدن في 20 يناير - ومع إصابة البلاد بانتشار الوباء، والاقتصاد المتدهور، والانقسام الحاد - الاستقالة هي "أفضل طريق للمضي قدمًا" مضيفا "ستكون هذه نتيجة جيدة للغاية."

وأضاف تومي إنه منذ خسارته انتخابات 3 نوفمبر، "انحدر ترامب إلى مستوى من الجنون وانخرط في نشاط لم يكن من الممكن تصوره على الإطلاق".

وقال إن سلوك ترامب بعد الانتخابات "مختلف تمامًا" عما كان عليه من قبل.

وكانت ليزا موركوفسكي من ألاسكا أول سناتور جمهوري دعا إلى الاستقالة قائلة: "أريده بالخارج".

وردد الجمهوريون في مجلس النواب، بمن فيهم آدم كينزينجر يوم الأحد ، تلك الدعوة.

وواصلت السلطات البحث عن أنصار ترامب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول بالعنف يوم الأربعاء بعد مزاعم الرئيس الكاذبة المتكررة بأنه خسر أمام بايدن بسبب الاحتيال.

وأقيم سياج معدني أسود ارتفاعه سبعة أقدام حوالي مترين حول المبنى التاريخي، وهدد متطرفون باتخاذ إجراءات جديدة في الأيام المقبلة في كل من واشنطن وعاصمة الولاية.

وقال زعيم ديمقراطي في مجلس النواب إن حزب بايدن سيقدم على الأرجح مقالًا واحدًا على الأقل للمساءلة ضد ترامب هذا الأسبوع ، متهمًا إياه بالتحريض على العنف الذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص ، من بينهم شرطي في الكابيتول.

وقال جيمس كليبورن، السوط في مجلس النواب لشبكة CNN، "قد يكون الثلاثاء أو الأربعاء قبل اتخاذ الإجراء، لكنني أعتقد أنه سيتم اتخاذ هذا الإجراء هذا الأسبوع".

ولا يزال من الممكن الالتفاف على المساءلة عن طريق استقالة ترامب أو اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور، والذي من شأنه أن يزيله من السلطة لكنه يتطلب موافقة نائب الرئيس ومعظم أعضاء مجلس الوزراء ، مما يجعل ذلك غير مرجح.

وأحد الأسباب التي قد تدفع الديمقراطيين إلى السعي وراء الإدانة، حتى بعد ترك ترامب لمنصبه، هو منعه من الترشح مرة أخرى لمنصب فيدرالي.

وقاوم الرئيس الامريكي حتى الآن كل الحديث عن الاستقالة ، ويقال إنه غاضب من الأحداث الأخيرة - بما في ذلك رفض بنس ضغوط ترامب الصوتية للتدخل بطريقة ما في تأكيد الكونجرس يوم الأربعاء على فوز بايدن في الانتخابات.

والتزم ترامب الصمت إلى حد كبير في الأيام الأخيرة - لم يدل بأي تصريحات ، ولم يعقد مؤتمرات صحفية - وأصبحت حالته العقلية أقل شفافية إلى حد ما منذ أن حظره تويتر ، منصته العامة المفضلة ، بسبب لغة قد تحرض على العنف.

وفي الوقت الحالي، فإن مسألة ما إذا كان يجب عزله ومتى يقع على عاتق رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

في رسالة مفتوحة للأعضاء يوم السبت ، لم تستخدم كلمة عزل ، لكنها قالت: "من الضروري للغاية محاسبة أولئك الذين ارتكبوا اعتداء على ديمقراطيتنا. يجب أن يكون هناك اعتراف بأن هذا التدنيس كان بتحريض من الرئيس".

وحثت الأعضاء على "الاستعداد للعودة إلى واشنطن هذا الأسبوع".

ومن المتوقع أن يوافق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على المقالات ، لكن ظهرت إشارات يوم الأحد على أن محاكمة مجلس الشيوخ قد لا تبدأ منذ شهور.

وتعني قواعد مجلس الشيوخ أن الغرفة العليا لن تكون على الأرجح قادرة على بدء المحاكمة قبل 19 يناير ، وقال تومي إنه غير متأكد من إمكانية عزل رئيس سابق من الدستور.

من جانبهم ، أعرب الديمقراطيون عن قلقهم من أن محاكمة مجلس الشيوخ ستلقي بظلالها على جهود بايدن وتعرقلها لوضع جدول أعماله بسرعة، بدءًا من مكافحة فيروس كورونا والحاجة إلى دعم الاقتصاد.

قال كلايبورن: دعونا نمنح الرئيس المنتخب بايدن 100 يوم في بداية ولايته للتعامل مع القضايا الأكثر إلحاحًا. مضيفا أنه ربما سنرسل المقالات في وقت ما بعد ذلك.

وقال السناتور جو مانشين من وست فرجينيا، وهو ديموقراطي وسطي يمكن أن يكون تصويته حاسما في مجلس الشيوخ الجديد والمنقسّم بالتساوي، لشبكة CNN أن إجراءات العزل بعد 20 يناير "لا تنطوي على أي منطق على الإطلاق".