تحذير خطير.. طبيب الكونجرس: أحداث 6 يناير عرضت النواب لخطر الإصابة بكورونا

حذر الطبيب المعالج بمبني الكابيتول هيل الامريكي من انه قد يكون المشرعون في مجلس النواب قد تعرضوا للاصابة بـ فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19 أثناء لجوئهم للاختباء بعد اقتحام حشد من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبنى الكابيتول، الأسبوع الماضي.
وأبلغ الطبيب المعالج في الكابيتول، جميع المشرعين باحتمالية التعرض للفيروس، اليوم الأحد، وحثهم على إجراء الفحوصات، ولم يتم تعيين أي شخص مصاب.
وكتب الدكتور بريان موينيهان، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن "العديد من أعضاء مجلس النواب كانوا في عزلة وقائية في الغرفة الكبيرة - بعضهم لعدة ساعات" يوم الأربعاء.
وقال "ربما يكون الأفراد قد تعرضوا لراكب آخر مصاب بعدوى فيروس كورونا".
ونُقل العشرات من المشرعين إلى الموقع الآمن بعد أن اقتحم المتمردون المؤيدون لترامب مبنى الكابيتول، واخترقوا الحواجز وتجولوا في القاعات والمكاتب ونهبوا المبنى.
واجتمع بعض أعضاء الكونجرس لساعات في القاعة الكبيرة، بينما ظل آخرون هناك لفترة أقصر.
وتم تصوير العديد من المشرعين الجمهوريين وهم لا يرتدون أقنعة في الغرفة، كما أن غالبية مثيري الشغب لم يرتدوا أقنعة.
ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل بشأن الشخص الذي ثبتت إصابته بالفيروس.
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