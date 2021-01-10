معلقا على أحداث الكابيتول.. أرنولد شوارزنيجر: انتهى عملك سيدى الرئيس.. وداعا دونالد!

وصف حاكم كاليفورنيا السابق وممثل هوليوود الشهير، أرنولد شوارزنيجر، احتجاجات 6 يناير واقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي بأنها "النهاية الكبرى" لأربع سنوات من "الجنون" في عهد الرئيس النتهية ولايته دونالد ترامب

وقال ارنولد في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، أن الناس يخبرونه الآن بمقولة "Hasta la vista، Donald!" ، لافتا الى انها رسالة يوجهها هو ايضا لـ ترامب: "تم إنهاء عملك، سيدي الرئيس!" .

ومضى شوارازنجر في ملاحظة أنه لم يستطع التعرف على أمريكا خلال الأسبوع الماضي بعد رؤية ما حدث في واشنطن.

ومع ذلك، أشار إلى أن المجتمع الأمريكي لن يبقى منقسمًا إلى الأبد، وأنه سوف يتعافى في النهاية بمجرد خروج ترامب من الصورة.

وقال شوارزينجر في تصريحاته للصحيفة الألمانية "هذا البلد الرائع سوف ينجو أيضًا من هذه المرحلة، ويمكننا أن نفعل ذلك بشكل جيد في أمريكا ، وننهض مرة أخرى ، ونعيد البناء، في وقت قصير"

وأضاف "ستهتم بلادي بشعاري .. سأعود!" ، مكررًا شعار شخصيته الأيقونية في فيلم "The Terminator"

ويواجه ترامب عاصفة من الانتقادات بشأن أحداث 6 يناير، حيث ادعى الديمقراطيون وبعض الجمهوريين أنه أطلق محاولة "تمرد" ضد الكونجرس الأمريكي في محاولة لمنع التصديق على نتائج الانتخابات، والتي وصفها مرارًا بأنها مزورة.

ودعا ترامب أنصاره لحضور مظاهرة 6 يناير ضد التصديق، لكنه لم يدعو المحتجين بشكل مباشر لاقتحام الكونجرس.

وأدان هذا الفعل في خطابه العام وحث المتظاهرين على التزام السلام.