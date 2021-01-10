16 حالة وفاة بكورونا في لبنان.. ماذا يحدث فى بيروت؟

أعلنت وزارة الصحة العامّة اللبنانية في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا اليوم الأحد، عن تسجيل 3743 إصابة جديدة بكورونا من بينها 4 حالات وافدة، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 219296 .

ولفتت الوزارة في تقريرها اليومي إلى تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 1606"، وذلك وفقا لما نشره ليبانون ديبايت.

وكان البروفسور شرف أبو شرف نقيب أطباء لبنان كشف أن بلاده سجلت نسبة إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" لم تسجلها أي دولة في العالم.

وقال أبو شرف: "أننا وصلنا إلى المحظور الذي كنا نحذر منه سابقا مع ازدياد أعداد الإصابات بشكل سريع و مكثف. ‏‏وهي أكثر بكثير من عدد فحوصات PCR ‏التي نقرأ عنها يوميا. فأسرة المستشفيات وبخاصة أسرة العناية الفائقة لمرضى كورونا أصبحت مليئة".

وأكد أبو شرف لإذاعة "صوت لبنان": "أننا ندفع ‫ثمن التراخي عند المواطنين والمسئولين على حد سواء، ولقد تجاوزنا نسبة 15% إصابات وهي نسبة عالية جدًا لم تسجلها أي دولة في العالم".