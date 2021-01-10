الصحة السعودية: ننصح الراغبين في السفر بالحصول على لقاح كورونا

دعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، الراغبين في السفر إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية والحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مؤكدًا أنها الطريقة الأنسب لتجعلنا في مأمن صحي لأي مكان نذهب إليه.

ووفق صحيفة سبق قال العبدالعالي، إنه لا توجد اشتراطات للحصول على اللقاح سواء عند السفر أو الدخول للمملكة، لافتا إلى أن :"هذه الأمور تخضع للدراسة والتقييم، ومتى رأت الدراسات والخبراء الحاجة لمثل هذه الأمور سيتم تحديث البرتوكولات في وقته".

وكانت المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية دعي جميع سكان المملكة إلى تلقي اللقاح الموزع ضد فيروس كورونا المستجد بهدف تحقيق المناعة الجماعية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد العبدالعالي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد: "نحث الجميع على الحصول على اللقاح للوصول إلى المناعة المجتمعية التي تتطلب تطعيم الجميع ضد فيروس كورونا".

وأطلقت السعودية، يوم 17 ديسمبر، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا، بلقاح طورته شركتا "فايزر" الأميركية و"بيونتيك" الألمانية.