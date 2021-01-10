الاستخبارات الإسرائيلية: اتفاق تطبيع مع قطر بعد المصالحة الخليجية

كشفت وثيقة صادرة عن وزارة الاستخبارات الإسرائلية، عن أن المصالحة الخليجية قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين قطر وإسرائيل.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن وزارة الاستخبارات الإسرائيلية نشرت الأسبوع الماضي وثيقة بعد الإعلان عن حل الخلاف الخليجي خلال قمة العلا، واعتبرت أن المصالحة الخليجية قد تؤدي إلى إبرام اتفاق تطبيع بين الدوحة وتل أبيب.

وبحسب التقرير، فإن إقامة علاقات رسمية مع قطر ستعود بالمنفعة بالنسبة إلى إسرائيل خاصة في الساحة السياسية الخارجية حيث من المتوقع أن يؤدي هذا التطور إلى "بناء جسر" يقود إلى معسكر جماعة الإخوان وخفض التوتر مع تركيا ودعم الأمن والاستقرار الاقتصادي في قطاع غزة، وفقا لروسيا اليوم.

وتوضح الوثيقة أن التطبيع مع قطر قد يؤدي إلى أن تؤمن الأخيرة احتياطات إسرائيل من الغاز المسال، إضافة إلى جلب الاستثمارات في قطاع الصناعة.

ومن المتوقع أن تصبح السوق القطرية مستهلكا للمنتجات الزراعية والدوائية والموارد المائية الإسرائيلية فضلا على آفاق للتعاون في الطيران والسياحة وتبادل العمالة.

وتوقعت الوثيقة أن تطبيع العلاقات بين قطر وإسرائيل قد يفتح آفاقا للتعاون في المجال الأمني حيث قد تكون الدوحة مستهلكا للأسلحة والتكنولوجيا الإسرائيلية.

ووقعت دول الرباعي العربي - مصر والسعودية والإمارات والبحرين- على اتفاق العلا على هامش القمة الخليجية بالسعودية، والذي يقضي بعودة العلاقات مع قطر واستئناف الرحلات الجوية معها.