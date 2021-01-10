تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، صورة لأفراد وضباط من قوى الأمن الداخلي، وهم يدخنون الشيشة في أحد المطاعم، متجاهلين إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.
وأثارت الصورة جدلًا واسعًا على موقع "تويتر"، وذلك في ظل مطالبات مستشار الرئيس اللبناني، وليد خوري، بإقفال البلاد بشكل تام.
وكان نقيب الأطباء اللبنانيين، شرف أبو شرف حذر اليوم الأحد، من أن لبنان يعيش "السيناريو اللبناني"، مشيرا إلى أنه "في إيطاليا كانت الإمكانات أكبر، وعلى السلطات إعلان الإقفال التام فورا".
وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أمس، عن تسجيل 20 وفاة و5414 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في يوم واحد.
ويسجل لبنان أرقاما قياسية بعدد إصابات كورونا تتجاوز 5000 إصابة يوميا، فيما قالت الجهات الطبية والصحية إن أكثر من 95% من أسرة العناية الفائقة أصبحت مشغولة.
يأتي هذا مع تحذيرات من تكرار "السيناريو الإيطالي" بلبنان، قبل وصول اللقاح الشهر المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شيشة وبدون كمامة.. ضباط شرطة يشعلون السوشيال ميديا في لبنان لخرقهم إجراءات كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.