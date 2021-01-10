شيشة وبدون كمامة.. ضباط شرطة يشعلون السوشيال ميديا في لبنان لخرقهم إجراءات كورونا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، صورة لأفراد وضباط من قوى الأمن الداخلي، وهم يدخنون الشيشة في أحد المطاعم، متجاهلين إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وأثارت الصورة جدلًا واسعًا على موقع "تويتر"، وذلك في ظل مطالبات مستشار الرئيس اللبناني، وليد خوري، بإقفال البلاد بشكل تام.

وكان نقيب الأطباء اللبنانيين، شرف أبو شرف حذر اليوم الأحد، من أن لبنان يعيش "السيناريو اللبناني"، مشيرا إلى أنه "في إيطاليا كانت الإمكانات أكبر، وعلى السلطات إعلان الإقفال التام فورا".

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أمس، عن تسجيل 20 وفاة و5414 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في يوم واحد.

ويسجل لبنان أرقاما قياسية بعدد إصابات كورونا تتجاوز 5000 إصابة يوميا، فيما قالت الجهات الطبية والصحية إن أكثر من 95% من أسرة العناية الفائقة أصبحت مشغولة.

يأتي هذا مع تحذيرات من تكرار "السيناريو الإيطالي" بلبنان، قبل وصول اللقاح الشهر المقبل.