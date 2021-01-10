نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "واشنطن بوست": ترامب وكوشنير يكثفان الاتصالات مع حلفائهما في الكونجرس لمنع عملية العزل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وكبير مستشاريه وصهره، جاريد كوشنير، كثفا اتصالاتهما مع الحلفاء في الكونغرس لحثهم على عرقلة إطلاق عملية عزل الرئيس.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأحد استنادا إلى مصادر خاصة، أن ترامب وكوشنير يدعوان الجمهوريين في الكونغرس إلى منع مبادرة عزل الرئيس عبر انتقادها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار التقرير مع ذلك إلى أنه من غير الواضح حتى الآن إذا ما نجحت جهود ترامب وكوشنير، خاصة في ظل هيمنة الدعوات الصادرة عن الديمقراطيين إلى عزل الرئيس الحالي الذي تنتهي فترة صلاحيته يوم 20 يناير.

وفي الوقت ذاته نشرت مجموعة مصغرة من الجمهوريين رسالة مفتوحة موجهة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، تدعوه إلى محاولة منع عملية العزل.

وقد اقتحمت مجموعة من أنصار الجمهوري ترامب، مساء 6 يناير، مقر الكونغرس خلال جلسة لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأمريكي الحالي رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.

وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من تطهير مبنى الكونغرس من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت، وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة إلى مقتل 5 أشخاص، بينهم ضابط شرطة وسيدة قتلت بإطلاق نار من قبل أحد عناصر أجهزة الأمن و3 أشخاص فارقوا الحياة بسبب "حوادث تطلبت إسعافا عاجلا"، كما تم اعتقال 68 آخرين على الأقل، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة.

وعلى خلفية هذه الأحداث أفاد البيت الأبيض بأن عددا من الموظفين في إدارة ترامب قدموا استقالاتهم، بينما تحرك الديمقراطيون في الكونغرس لعزل الرئيس عن السلطة بدعم من بعض المشرعين الجمهوريين.