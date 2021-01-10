اعلان ارامكو اسعار البنزين فى السعودية الجديدة بعد مراجعة شهر جمادي الاول 1442 على بنزين 95 وبنزين 91

سعر البنزين في السعودية اليوم، أعلنت شركة أرامكو صباح اليوم إعتماد التسعيرة الجديدة من قبل المختصين في الشركة وسوف يبدأ العمل بالأسعار الجديدة صباح الغد الإثنين الموافق الحادي عشر من شهر يناير للسنة الجديدة 2021 ،ومن المؤكد إن أسعار البنزين تتعرض لموجات متصاعدة واخري منخفضة في الأسعار، وتتأثر أسعار كافة قطاعات الدولة الأخرين بأي تغيير يحدث علي سعر البترول ومشتقاتة من بنزين وديزل وكيروسين وغيرها ،وأصبح المواطن يحمل عبء حدوث إي تغيير في الأسعار وذلك لسوء الأحوال الاقتصادية نتيجة إنتشار فيروس كورونا المستجد.

سعر البنزين في السعودية ….تعديل الأسعار يناير 2021

أعلنت شركة أرامكو صباح اليوم الأحد الموافق العاشر من يناير لعام 2021 عن الأسعار الجديدة ،إلا أن العمل بالأسعار التي تم أعتمادها منذ ديسمبر 2020 هو القائم حتي الوقت الراهن ولم يتم العمل بأسعار يناير 2021 حتي الآن ،حيث يتم تطبيقها والعمل بها صباح اليوم الحادي عشر من كل شهر ،وغيرت شركة أرامكو مدة عمل التغيير لسعر البنزين من ربع سنوية الي شهرية حتي تواكب التغيير المستمر في السوق المحلية والعالمية.

إعلان الأسعار الجديدة يناير 2021 شركة أرامكو

نوضح لحضراتكم الأسعار المعتمدة في جميع محطات الوقود في المملكة العربية السعودية والتي يتم العمل بها منذ ديسمبر لعام 2020 حيث لم يتم حتي اللحظة تعديل هذة الأسعار والأسعار كالتالي .

بنزين91 (1.44) ريال سعودي.

بنزين95 (1.58)ريال سعودي.

ديزل 0.52 ريال سعودي.

بترول 0.75 ريال سعودي.

كيروسين0.70 ريال سعودي.

وأكدت الشركة إن يوم الحادي عشر من كل شهر سوف يكون الميعاد الشهري المؤكد للعمل بالتسعيرة الجديدة.