تحديثات اسعار البنزين فى السعودية اليوم فى جميع محطات الوقود بمراجعة ارامكو الاخيرة لشهر يناير 2021

تحديثات اسعار البنزين فى السعودية اليوم فى جميع محطات الوقود، تبدأ بالإعلان بعد لحظات قليلة من الان على ان يتابع هذا الأمر زيادة كبيرة فى مؤشرات بحث جوجل لاجل متابعة جميع تلك الأسعار استعداداً للالتزام بها بدءً من صباح اليوم التالي الاثنين 11 يناير 2021.

تحديثات أسعار البنزين في السعودية اليوم

كشفت منذ قليل شركة أرامكو على عقد مؤتمر صحفي بعد قليل للإعلان عن أسعار البنزين داخل المملكة العربية السعودية وذلك لتحديث أسعار سواء بنزين 95 او بنزين 91 او سعر الديزل او سعر غاز البترول او سعر الكيروسين، وذلك لتطبيق الاسعار الجديدة اعتباراً من صباح يوم الاثنين الذي يوافق بالتاريخ الميلادي 11 فبراير 2021، علماً على أن جميع أسعار الوقود والطاقة خاضعة التسعيرات ارامكو المتغيرة وفقاً لتطبيق مراجعات شهرية على أسعارها، على أن نستعرض نتابع مع حضراتكم عليه من خلال الفقرة التالية جميع تلك الأسعار التي سيتم تعديلها اعتباراً من صباح الغد

جدول أسعار البنزين فى السعودية اليوم

حتى الان لم يتم الاعلان عن اي تصريح رسمي متعلق حول اسعار البنزين الجديدة داخل المملكة العربية السعودية، على أن تأتي الاسعار التي يجرى العمل بها بالاسواق السعودية حالياً على النحو التالي

بنزين 91 (1.44) ريال سعودي.

بنزين 95 (1.58)ريال سعودي.

ديزل 0.52 ريال سعودي.

باترول 0.75 ريال سعودي.

كيروسين 0.70 ريال سعودي.

على أن يتم بعد قليل نقل المؤتمر الصحفي الخاص للاعلان عن أسعار المواد البترولية الجديدة داخل المملكة العربية السعودية والذي سنتابع مع حضراتكم على رأس الساعة.