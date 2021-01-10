سعر البنزين في السعودية اليوم بعد تطبيق مراجعة أرامكو على أسعار بنزين 91 و 95

سعر البنزين في السعودية اليوم، تمكنت شركة أرامكو السعودية اليوم من الإنتهاء من عملية تعديل أسعار البنزين وذلك في صباح اليوم الموافق العاشر من يناير لسنة 2021 ،وسوف يتم تطبيق هذة الأسعار علي المستخدم صباح يوم الاثنين الموافق الحادي عشر من شهر يناير، وجاء ذلك بعد آخر تعديل معلن من قبل شركة أرامكو في عام 2020 حيث أصبحت الشركة تقوم بعمل التعديل علي الأسعار كل شهر في اليوم العاشر وإعلان التعديل وتطبيقة في محطات الوقود في صباح اليوم التالي، بعد أن كأن نظام ربع سنوي.سعر البنزين في السعودية تعديلات يناير 2021
أعلنت الجهات المتخصصة والمسئولية في شركة أرامكو صباح اليوم الموافق العاشر من يناير عن الإنتهاء من أعمل تجديد التسعيرة الخاصة بالبنزين ،علي ان يتم العمل بها في كافة محطات الوقود صباح الإثنين الموافق الحادي عشر من شهر يناير لعام 2021 ،ومن المؤكد إن أسعار البنزين تلاقي العديد من التغيرات في الفترة الحالية نتيجة إنتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أثر إنتشار الفيروس علي إقتصاد كافة الدول وأثر كذلك بصورة واضحة على كافة مجالات الحياة.سعر البنزين لعام 2021 شركة أرامكو
نعرض لحضرتكم أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية والتي يتم العمل بها وتطبيقها حتي الساعة في جميع محطات الوقود حول مدن المملكة وهي .
- بنزين91 (1.44)ريال سعودي.
- بنزين95 (1.58)ريال سعودي.
- ديزل 0.52ريال سعودي.
- بترول 0.75 ريال سعودي.
- كيروسين0.70 ريال سعودي.
وحتي يتم الإعلان عن الأسعار الجديد سوف يستمر العمل بهذة التسعيرة والتي تم الإعلان عنها في ديسمبر 2020 وسوف نطلعكم علي أخر تعديلات فور الإعلان عنها.
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سعر البنزين في السعودية اليوم، تمكنت شركة أرامكو السعودية اليوم من الإنتهاء من عملية تعديل أسعار البنزين وذلك في صباح اليوم الموافق العاشر من يناير لسنة 2021 ،وسوف يتم تطبيق هذة الأسعار علي المستخدم صباح يوم الاثنين الموافق الحادي عشر من شهر يناير، وجاء ذلك بعد آخر تعديل معلن من قبل شركة أرامكو في عام 2020 حيث أصبحت الشركة تقوم بعمل التعديل علي الأسعار كل شهر في اليوم العاشر وإعلان التعديل وتطبيقة في محطات الوقود في صباح اليوم التالي، بعد أن كأن نظام ربع سنوي.سعر البنزين في السعودية تعديلات يناير 2021
أعلنت الجهات المتخصصة والمسئولية في شركة أرامكو صباح اليوم الموافق العاشر من يناير عن الإنتهاء من أعمل تجديد التسعيرة الخاصة بالبنزين ،علي ان يتم العمل بها في كافة محطات الوقود صباح الإثنين الموافق الحادي عشر من شهر يناير لعام 2021 ،ومن المؤكد إن أسعار البنزين تلاقي العديد من التغيرات في الفترة الحالية نتيجة إنتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أثر إنتشار الفيروس علي إقتصاد كافة الدول وأثر كذلك بصورة واضحة على كافة مجالات الحياة.سعر البنزين لعام 2021 شركة أرامكو
نعرض لحضرتكم أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية والتي يتم العمل بها وتطبيقها حتي الساعة في جميع محطات الوقود حول مدن المملكة وهي .
- بنزين91 (1.44)ريال سعودي.
- بنزين95 (1.58)ريال سعودي.
- ديزل 0.52ريال سعودي.
- بترول 0.75 ريال سعودي.
- كيروسين0.70 ريال سعودي.
وحتي يتم الإعلان عن الأسعار الجديد سوف يستمر العمل بهذة التسعيرة والتي تم الإعلان عنها في ديسمبر 2020 وسوف نطلعكم علي أخر تعديلات فور الإعلان عنها.
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