حاسبة حساب المواطن وتوضيح قيمة الاستحقاق للأسر وقيمة الحد الأدنى

حاسبة حساب المواطن الخاصة بالمواطن بالمملكة العربية السعودية التابعة لخدمة حساب المواطن التي تم إطلاقها عام 2017 لرفع مستوى المعيشة للأسر ذات الدخل ذو الحد الأدنى والمتوسط بالمملكة العربية السعودية، وتم إصدار هذه الخدمة بالمملكة العربية السعودية من قبل الحكومة أول الأمر عام 2017 وتهدف لمساعدة الأسر وفقا للظروف الاقتصادية الحالية الناتجة عن الإصلاح والتوسع الاقتصادي بالمملكة العربية السعودية، ويتجه البرنامج الخاص بحساب المواطن بمساعدته في الحالة المادية عن طريق تقديم المساعدة المالية له وذلك وفقا لبعض الشروط الخاصة بالبرنامج للتأكد من استحقاقه لهذه المنحة المتعلقة بحساب المواطن.

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حاسبة حساب المواطن

تختلف قيمة الدعم المقدم من البرنامج حسب حالة الأسرة والمستوى المادي لها وفق حسابات تقوم بها حاسبة حساب المواطن، وقد طلبت خدمة حساب المواطن عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك وتويتر أن يقوم المقدمين والمستحقين لدعم حساب المواطن أن يدخلوا على الصفحة الرسمية الخاصة بهم ويتأكدوا من قيمة الدعم الذي سيقدم لهم واستحقاقهم للدعم أم لا عبر الصفحة الرسمية لحساب المواطن، وبعد التأكد من كونهم مستحقين لدعم حساب المواطن يتم التأكد من قيمة الدعم المقدم من حساب المواطن.

تم إتاحة خدمة الاستعلام عن قيمة المبلغ المستحق من حساب المواطن عبر الصفحة الرسمية برقم الهوية الخاص بمستفيد من برنامج حساب المواطن، حيث يمكن للمستفيد الدخول والتأكد من قيمة المبلغ المستحق عبر استعلام حساب المواطن برقم الهوية الشخصية شرط أن تكون الهوية جارية.

تم صرف الدفعة 38 لشهر يناير لعام 2021 اليوم 10 يناير ويمكن للمستفيد الاستعلام عن قيمة المبلغ عبر استعلام حساب المواطن برقم الهوية، وقد تم الإعلان عن بدء الاستعلام والصرف عبر الصفحات الرسمية الخاصة بحساب المواطن عبر فيسبوك وتويتر، وقد طلبت من جميع المستفيدين التوجه للصفحة الرئيسية والتحقق من الصرف.

الحد الأدنى لصرف الإعانة من حساب المواطن

تم تحديد قيمة الحد الأدنى للإعانة من حساب المواطن للمستفيدين من برنامج وخدمة حساب المواطن لتكون 300 ريالا سعوديا، وذلك وفق ما صرحت به المملكة العربية السعودية لهذا البرنامج.