طريقة فتح محفظة في تداول الراجحي عن طريق الإنترنت يهم قطاع كبير من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، حيث نجد عمليات بحث مكثفة حول كيفية فتح محفظة استثمارية في تداول الراجحي، ونجد تساؤلات مختلفة وكثيرة من الناس مثل كيف أعرف رقم المحفظة في الراجحي؟، وكيف أدخل على المحفظة؟ وما هي رسوم محفظة الراجحي؟ لذلك قمنا بإعداد هذا التقرير الذي يضم في طياته شروط فتح محفظة أسهم في الراجحي وخطوات تفعيل المحفظة في الراجحي، حيث يعتبر مصرف الراجحي من أهم المصارف الموثوق في تعاملاته البنكية في العالم العربي، كما يوفر مصرف الراجحي لعملائه الكثير من الخدمات البنكية والمصرفية التي يستفيد منها العميل لكسب أعلى مستويات الرضا من العملاء.

طريقة فتح محفظة في تداول الراجحي

أتاح مصرف الراجحي خدمة فتح حساب عن طريق الإنترنت عبر البوابة الإلكترونية للبنك، وهذه الخدمة وفرت الكثير من الوقت والجهد على العملاء، كما أتاح البنك إمكانية فتح محفظة أسهم من خلال تتبع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع تداول الراجحي إلكترونيًا. اضغط على زر “أبدأ”. ادخل رقم بطاقة الصراف الآلي الخاص بك. إدخال الرقم السري للبطاقة. سيتم إرسال رمز التفعيل من خلال رسالة نصية. ادخل رمز التفعيل الذي حصلت عليه. اضغط على رز “التالي”. قم بإدخال البيانات المطلوبة في الحقول الفارغة.

بعد الانتهاء من تتبع الخطوات السابقة وإتمام كافة البيانات سيتم إنشاء محفظة أسهم خاصة بك في مصرف الراجحي بكل سهولة.

شروط فتح محفظة استثمارية في الراجحي

يمكن للعملاء تتبع طريقة فتح محفظة في الراجحي للحصول على محفظة أسهم في تداول الراجحي، كما يمكن تحديث البيانات في الراجحي عبر البوابة الإلكترونية للبنك، ولكن عملية فتح محفظة أسهم في الراجحي يتم بعد استيفاء العميل لشرط محددة، وهي كالآتي:

ينبغي أن يكون الشخص يمتلك بطاقة ائتمانية حتى يتمكن من فتح محفظة استثمارية في الراجحي.

يشترط أن يكون للعميل حساب جاري في مصرف الراجحي.

طريقة تفعيل المحفظة في الراجحي إلكترونيًا

يتمكن العميل بعد إنهاء خطوات فتح محفظة أسهم في تداول الراجحي أن يتبع إجراءات تفعيل المحفظة في الراجحي من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لموقع الراجحي الرسمي، كما يوفر البنك التسجيل في الراجحي مباشر للتمتع بكافة الخدمات التي يقدمها المصرف لعملائه، وفيما يلي عرض لكيفية تفعيل المحفظة الاستثمارية في الراجحي:

الولوج إلى البوابة الإلكترونية لمصرف الراجحي. إدخال بيانات الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وإدخال كلمة المرور الخاصة بك. يرسل الموقع على رقم الجوال الخاص بك برسالة نصية تحتوى على رمز التفعيل. يقوم العمل بإدخال هذا الرمز.

بعد إتمام هذه الخطوات يطلب الموقع منك تفعيل الحساب من خلال تفعيل المحفظة الاستثمارية في الراجحي، وسيتم إرسال رسالة نصية ببيانات الدخول من كلمة المرور واسم المستخدم.

كيف أسجل في تداول الراجحي

يمكنكم الاتصال على رقم الراجحي المجاني للتواصل مع أحد ممثلي خدمة العملاء بالبنك في حال وجود أي مشكلة، وبعد الانتهاء من فتح محفظة في الراجحي عن طريق الإنترنت يمكنكم تتبع خطوات التسجيل في تداول الراجحي لامتلاك حساب على الموقع لكي يتمكن العميل من البدء في عمليات التداول، وفيما يلي نعرض كيفية التسجيل في تداول الراجحي إلكترونيًا:

الدخول على موقع تداول الراجحي الإلكتروني. إدخال رقم الهوية للمواطن، أو رقم الإقامة للوافد. قم بإدخال رقم المحفظة أو رقم العميل. اضغط على كلمة التالي. كتابة رقم الجوال الخاص بك. إدخال الرمز التفعيل الذي تم إرساله إلى الهاتف من خلال الرسائل النصية. في هذه الخطوة ينبغي على العميل تعيين اسم المستخدم وإدخال كلمة المرور الخاص بك.

ينبغي على العميل تحديد نوع المحفظة التي يرغب في الحصول عليها والتعامل من خلالها بعد الانتهاء من هذه الخطوات، ثم يضغط على تأكيد الطلب، وبهذه الطريقة يحصل العميل على حساب في موقع تداول الراجحي، ويستطيع من خلاله القيام بكافة التعاملات البنكية والمصرفية الخاصة ببيع وشراء الأسهم.

وبهذا نكون قد انتهينا من عرض طريقة فتح محفظة في الراجحي عن طريق الإنترنت، ويوفر مصرف الراجحي أفضل العروض والخدمات لعملائه لذلك لم يضع المصرف شروط ولا قيود محفظة استثمارية في الراجحي سوى أن يكون للعميل حساب جاري في البنك، وأن يمتلك فقط بطاقة ائتمانية سارية حتى يستطيع فتح محفظة أسهم في تداول الراجحي بكل سهولة ويسر كما وضعنا من خلال هذا التقرير، ونتمنى للجميع التوفيق.