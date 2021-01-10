الأردن يتخطى 4000 وفاة بكورونا منذ بدء الجائحة

دوت الخليج :- أعلنت وزارة الصحة تسجيل (20) حالة وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4009) حالات منذ بدي الجائحة. وبحسب موجز إعلامي صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، السبت، • سُجِّلت (796) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (305,959) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (14,967) حالة.

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