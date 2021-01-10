تأكيد مصري أردني على ضرورة وقف التدخلات الخارجية "الهدامة"

أكد وزيرا خارجية مصر والأردن، الأحد، على ضرورة وقف التدخلات الخارجية الهدَّامة في الدول العربية.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره الأردني أيمن الصفدي في القاهرة.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ إن اللقاء شهد توافقا في الرؤى تجاه التطورات الإقليمية والدولية، خاصة في سوريا وليبيا واليمن.

وأكد الوزيران "على ضرورة وقف التدخلات الخارجية الهدَّامة في الدول العربية، والتشديد على أهمية التوصل إلى حلول سلمية لتلك الأزمات وفق ما تقتضيه اعتبارات الأمن القومي العربي، في إطار سلامة ووحدة الأراضي العربية، وحقن دماء أبنائها، مع التركيز على ضرورة التصدي الحاسم لخطر الإرهاب أيًا ما كان مصدره أو دوافعه".

وأشار حافظ إلى أن الوزيرين ركزا خلال اللقاء على سبل دعم القضية الفلسطينية، حيث أطلع الوزير شكري نظيرَه الأردني على نتائج الاتصالات التي أجرتها مصرُ مؤخرا مع مختلف الأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية.

ويأتي ذلك في إطار التحضيرات الجارية لعقد الاجتماع المقبل للرباعية التي تشمل مصر والأردن، وألمانيا، وفرنسا، والمقرر أن تستضيفه القاهرة الاثنين بهدف تحريك جهود السلام في المنطقة، وحلحلة الجمود الحالي الذي تشهده القضية الفلسطينية من خلال حث الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على التفاوض وصولا إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة على أساس حل الدولتين، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية أن الوزيرين أكدا خلال اللقاء على محورية العلاقات الثنائية التي تجمع القاهرة وعمَّان، وهو ما يعكسه الحرص على دورية التشاور والتنسيق، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين، وبما يدفع العلاقات الثنائية بين مصر والأردن قُدما، ويُسهم في تدعيم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.