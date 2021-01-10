الرباعي المغربي الخطير يهز شباك أوروبا مع انطلاق صفارة 2021

شهد الأسبوع الأول من عام 2021، تألقا لافتا للنجوم المغاربة في الملاعب الأوروبية، حيث وضعوا بصمتهم بشكل يؤكد مكانتهم الكبيرة في أقوى الدوريات.

وبرز أربعة نجوم مغاربة في الأيام القليلة الماضية، في دوريات إسبانيا وألمانيا وإيطاليا وتركيا، وقدموا مستويات جعلتهم نجوم اللقاءات لفرقهم، بل وحتى نجوم الجولة بشكل عام في الدوريات التي ينافسون بها.

"قناص" الأندلس

قدم الهداف المغربي يوسف النصيري مباراة أكثر من رائعة، وقاد فريقه إشبيلية لانتصار مهم في موقعة صعبة بالدوري الإسباني أمام ريال سوسيداد.

وسجل النصيري ثلاثية "هاتريك" قادت فريقه لانتصار صعب بنتيجة 3-2، ليعادل سوسيداد في النقاط بالمركز الخامس، مع أفضلية إشبيلية لامتلاكه مؤجلتين.

وسجل النصيري هدفين في أول 7 دقائق من انطلاق المباراة، ليضيف هدف الانتصار في مطلع الشوط الثاني، في مباراة الجولة في إسبانيا.

عودة شالكة باللون المغربي

وبعد سنة كاملة على آخر انتصار لشالكة الألماني، الذي يمر بأزمة حقيقية، سجل الفريق الأزرق انتصاره أخيرا بالدوري الألماني، والفضل يعود لنجم مغربي شاب.

وانتصر شالكة "أخيرا"، بنتيجة 4-0، على ضيفه هوفنهايم، بفضل 3 تمريرات حاسمة من الدولي المغربي أمين حارث، الذي صال وجال ومول الهجوم بثلاث أهداف، قبل أن يسجل هو نفسه الهدف الرابع للفريق.

هداف في إسطنبول

أما الدولي المغربي يونس بلهندة، فقاد فريقه التركي غلطة سراي، لانتصار عريض بنتيجة 6-0، على ضيفه جينشليربرليجي بالدوري التركي.

وسجل بلهندة ثلاثية "هاتريك" في مرمى الفريق الصغير، جاءت جميعها بمدة قياسية في آخر 15 دقيقة من الشوط الأول، ليضيق الخناق على المتصدر بيشكتاش.

هدف الجولة في إيطاليا

أما الظهير العصري أشرف حكيمي، فكان نجم موقعة فريقه إنتر ميلانو أمام روما، والتي انتهت بنتيجة 2-2، في قمة الدوري الإيطالي.

وكان حكيمي أبرز مصدر للخطورة "للنيراتزوري"، وسجل الهدف الثاني لفريقه من تسديدة رائعة، اعتبرها الكثيرين "هدف الجولة" في إيطاليا.