بريطانيا تسجل 54.940 إصابة و563 وفاة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة، فى إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" فى المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 54.940، ليصل إلى مستوى 3.072.349 حالة.

وتشهد بريطانيا فى الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لمؤشر الإصابات اليومية، الذى بلغ يوم 8 يناير 68.053، ما يمثل حصيلة قياسية، ليتراجع يوم 9 يناير إلى 59.937 حالة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 563 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة فى البلاد إلى 81.431 متوفيا.

ووصل عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا فى البلاد يوم 8 يناير إلى 1.325 حالة فى حصيلة قياسيا لينخفض يوم 9 يناير إلى 1.035 حالة.

وفى الوقت ذاته، يذكر أن مؤشرات انتشار فيروس كورونا تشهد دوما تراجعا فى يومى نهاية الأسبوع لأسباب بيروقراطية.

وتعتبر بريطانيا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد وكذلك الـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.