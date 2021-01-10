جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة، فى إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" فى المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 54.940، ليصل إلى مستوى 3.072.349 حالة.
وتشهد بريطانيا فى الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لمؤشر الإصابات اليومية، الذى بلغ يوم 8 يناير 68.053، ما يمثل حصيلة قياسية، ليتراجع يوم 9 يناير إلى 59.937 حالة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".
كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 563 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة فى البلاد إلى 81.431 متوفيا.
ووصل عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا فى البلاد يوم 8 يناير إلى 1.325 حالة فى حصيلة قياسيا لينخفض يوم 9 يناير إلى 1.035 حالة.
وفى الوقت ذاته، يذكر أن مؤشرات انتشار فيروس كورونا تشهد دوما تراجعا فى يومى نهاية الأسبوع لأسباب بيروقراطية.
وتعتبر بريطانيا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد وكذلك الـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا تسجل 54.940 إصابة و563 وفاة جديدة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.